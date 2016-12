Retrospectiva 2016: Para surpresa e apreensão do mundo, Trump vence

Corrida presidencial nos Estados Unidos, com a surpreendente vitória de Trump, a saída do Reino Unido da União Europeia e o acordo de paz entre o governo colombiano e as Farc marcaram 2016. Ano que também será lembrado pelo recorde de mortes na crise dos refugiados

00:00 · 30.12.2016 / atualizado às 00:31 · 31.12.2016 por Adriano Queiroz

O candidato republicano Donald Trump desbancou todos os prognósticos e a desconfiança de boa parte dos norte-americanos e da comunidade internacional ao sagrar-se, no início da madrugada do dia 9 de novembro, o 45º presidente dos Estados Unidos. Mesmo perdendo no voto popular, o magnata nova-iorquino venceu no colégio eleitoral sua principal adversária, a candidata democrata Hillary Clinton, que liderava a maioria das pesquisas de intenção de voto, até a véspera das eleições.

Aos 70 anos de idade, Trump se tornou o homem mais velho até então a ser eleito para um primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos. Com propostas polêmicas de construir um muro separando o país do vizinho México e ameaçando rever acordos internacionais firmados pelo seu antecessor, o democrata Barack Obama, conquistou uma fatia importante do eleitorado branco de classe média, ressentida com a perda de renda atribuída à globalização.

O caráter, por vezes, xenófobo de seu discurso, principalmente com relação a hispânicos e islâmicos, também atraiu a extrema-direita para sua base eleitoral. Após a vitória, adotou um tom mais conciliador, embora tenha chegado a contestar a legalidade do sufrágio de milhões de eleitores, em comentário sobre sua derrota na contagem geral de votos.

Hillary

Apesar de sair com popularidade em alta e legado considerado positivo pela maioria dos analistas políticos norte-americanos, Barack Obama, primeiro negro a chegar à Casa Branca, não conseguiu eleger sua sucessora. Engajou-se ao máximo na campanha de sua ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, declarando apoio a ela pouco antes do fim das prévias do Partido Democrata, quando o senador Bernie Sanders ainda estava na disputa. Após derrota, acenou a Trump com transição pacífica e tentou tranquilizar o mundo, principalmente os aliados europeus.

Obama

306 delegados foram conquistados por Trump no colégio eleitoral. Ele saiu vitorioso em 31 estados, contra 19 de Hillary. Entre as maiores surpresas, as vitórias na Flórida e Pensilvânia

2,5 milhões de votos a mais teve, no cômputo geral, Hillary Clinton, derrotada no colégio eleitoral. Mesmo vencendo em menos estados, conquistou alguns bastante populosos, como a Califórnia

Até quando?

Síria, longe do fim

Após quase cinco anos de guerra civil, o Conselho de Segurança da ONU aprovou, em fevereiro, resolução para que as partes em conflito aceitassem um acordo de cessar-fogo. Paralelamente, o Estado Islâmico avançou pelo país (mesmo sofrendo derrotas importantes, como em Palmira) e uma crise migratória se agravava, gerando imagens comoventes. A trégua entre rebeldes e o regime de Assad foi violada e retomada diversas vezes. A cidade de Aleppo é a mais afetada. Em todo o País, estima-se que até 400 mil pessoas devem ter morrido, desde 2011. A imagem de um menino de 5 anos, ferido em 17 de agosto, virou novo símbolo da Guerra na Síria.

Refugiados: recorde de mortos

O número de imigrantes e refugiados mortos afogados ou desaparecidos ao tentar cruzar o Mediterrâneo em busca de asilo na Europa atingiu novo recorde em 2016. Até o fechamento desta edição, já eram 4.600 mortos ou desaparecidos, segundo a Organização Internacional para as Migracões (OIM). Em 2015, registraram-se 3.771 mortes nessa travessia, um recorde até então. Para tentar conter o fluxo de migrantes, a UE estreou, em outubro, nova guarda fronteiriça entre Bulgária e Turquia.

Nobel da Paz

O quase fim de um conflito, de 52 anos, rendeu o prêmio Nobel da Paz ao presidente colombiano, Juan Manuel Santos, no dia 7 de outubro. Cinco dias antes, a população de seu país havia rejeitado um acordo de paz assinado entre o governo e as Farc. Santos e o líder do grupo guerrilheiro, conhecido como ‘Timochenko’, firmaram o compromisso histórico de encerrar a guerra mais longa das Américas, em 26 de setembro. No dia 24 de novembro, as duas partes celebraram novo pacto, contemplando alguns dos pontos questionados pela oposição e menos tolerante com os revolucionários. Agora, o acordo será submetido à aprovação do Congresso colombiano, sem passar por outra votação popular.

Referendo no Reino Unido

No dia 23 de junho, em referendo no Reino Unido, pequena maioria de eleitores (51,8% dos votos válidos) decidiu pela saída daquela nação da União Europeia (UE), bloco político-econômico integrado por 28 países. O processo foi apelidado de ‘Brexit’, fusão das palavras ‘Britain’ (Bretanha) e ‘exit’ (saída). O resultado representou uma derrota para o então premiê David Cameron e a ascensão de Theresa May.

Como fica a União Europeia

Após o ‘Brexit’, o G20 alertou para uma possível quebra econômica mundial, levando em consideração, por exemplo, a queda imediata das bolsas da Europa. Especialistas apontam, contudo, que a economia britânica deve ser a mais atingida. Mas a preocupação maior dos analistas é o crescimento do ‘euroceticismo’, com a saída de outras potências do bloco, bem como o favorecimento de partidos com discurso ultranacionalista.

Atentados envolvem extremistas

Em 2016, organizações extremistas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico (EI) não deram trégua. Em março, ataques coordenados ao aeroporto e ao metrô de Bruxelas deixaram 32 mortos. A Turquia foi alvo de uma série de atentados. O mais significativo causou 44 mortes, no aeroporto de Istambul. A ação dos chamados “lobos solitários” também foi marcante. Em junho, um atirador matou 49 pessoas numa boate gay, em Orlando. No mês seguinte, enquanto milhares de pessoas comemoravam o feriado nacional francês, em Nice, um homem atropelou centenas delas com caminhão, matando 84 (foto). O maior atentado terrorista ocorreu no Iraque, palco de intensas batalhas contra o EI. Em julho, ações, envolvendo até caminhão-bomba, mataram 308 pessoas. Em Berlim, no dia 19 de dezembro, caminhão guiado pelo tunisiano Anis Amri invadiu um Mercado de Natal, deixando 12 mortos e 48 feridos.