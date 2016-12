Resgatadas mais 2 caixas-pretas e 17 corpos

00:00 · 29.12.2016

Sóchi. Equipes russas resgataram ontem 17 corpos e 223 fragmentos o avião militar TupolevTu-154, que caiu na costa de Sóchi, no Mar Negro, no último domingo (25). De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, os grupos de resgate estão trabalhando nas ações de busca e recuperação dos destroços da aeronave, cuja queda ainda tem causa desconhecida. As informações são da Agência Ansa.

Segundo o governo russo, 13 corpos e 168 fragmentos já estão no Centro de Medicina Legal em Moscou para identificação.

Também foram encontradas mais duas caixas-pretas do avião. A primeira, que registra os parâmetros de voo, havia sido recuperada na terça. Os primeiros dados obtidos pelos peritos na análise da caixa-preta ainda não chegaram a uma conclusão.