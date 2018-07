Reino Unido vai oficializar projeto

00:00 · 12.07.2018

Saída britânica do bloco europeu desafia a primeira-ministra Theresa May na definição das regras ( FOTO: AFP )

Londres. O Departamento para Saída do Reino Unido da União Europeia vai formalizar hoje a entrega das propostas britânicas ao bloco comum, em um sumário intitulado pelo governo da primeira-ministra Theresa May como "Livro Branco".

O documento reforça a proposta de livre comércio de bens e propõe a criação de parcerias nas áreas de segurança, dados, ciência e inovação.

"O Livro Branco detalha nossa proposta em todas essas áreas, estabelecendo uma visão abrangente para o relacionamento futuro" disse o secretário britânico para o Brexit, Dominic Raab, empossado na segunda-feira (9) no cargo.

No centro da proposta que vai ser encaminhada à UE, além da zona de livre comércio de bens, o Reino Unido defende a garantia de proteção de empregos e do padrão de vida dos britânicos.

Os compromissos partilhados entre o bloco e a ilha em relação às Irlandas, um dos pontos mais sensíveis das negociações do Brexit, estão mantidos. Desta forma, o secretário do Brexit alega que, terminado o divórcio da UE em 2019, "o Reino Unido terá a flexibilidade necessária para estabelecer suas próprias tarifas para o comércio com o resto do mundo e liderará globalmente um esforço para abrir mercados de serviços em todo o mundo".

Ontem, a premiê alemã, Angela Merkel, disse que uma vez de posse do Livro Branco, caberá aos demais 27 Estados-membros da UE, sob a liderança do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e do negociador-chefe do órgão para o Brexit, Michel Barnier, formar uma opinião sobre as sugestões do Reino Unido e reagir a elas "em uma resposta conjunta".

Em um comunicado, o secretário britânico do Brexit disse que os termos do Livro Branco "respeitam o plebiscito do Brexit" e dão ímpeto às negociações com a União Europeia. O governo de May tem sido pressionado a adotar um Brexit mais suave.