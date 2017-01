Quatro soldados de Israel são mortos

00:00 · 09.01.2017

Motorista do veículo acabou morto a tiros e, segundo o governo, seria "simpatizante do EI" ( Foto: AFP )

Jerusalém. Quatro soldados israelenses morreram ontem atropelados por um caminhão em Jerusalém, em um ataque realizado por um palestino apresentado por Israel como simpatizante do grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

O motorista, identificado como Fadi Al-Qanbar, morador de Jerusalém Oriental (parte anexada por Israel em 1967), foi morto a tiros, e 17 soldados ficaram feridos, um deles com gravidade, segundo socorristas.

Os militares mortos eram três mulheres e um homem, todos de cerca de 20 anos, um subtenente e três soldados. "Os atentados se sucedem, desde a França até Berlim, e, agora, em Jerusalém, e é provável que estejam relacionados", indicou o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmando que o motorista era "simpatizante do EI".

O ataque aconteceu no começo da tarde, em um passeio público popular do qual se pode avistar a Cidade Velha de Jerusalém. "Um grupo de soldados desembarcava de um ônibus, quando o caminhão acelerou na direção deles", informou o porta-voz da polícia, Micky Rosenfeld.

O caminhão acabou a ação no gramado, perto do ônibus, com marcas de tiro no para-brisa. A guia Lea Schreiber, que acompanhava um dos grupos de soldados levados ao local para conhecer a história da cidade, descreveu o ocorrido. "Todo mundo gritava (...) Houve uma ordem para que se protegessem atrás de um pequeno muro, porque se temia outro ataque".

"Primeiro, pensamos que fosse um acidente. Mas quando o motorista continuou, percebemos que se tratava de um atentado terrorista, e atiramos", comenta um soldado em um vídeo do Exército israelense.

O ataque aconteceu no limite entre os bairros Armon Hanatziv, de colonização judaica, e Jabal Mukaber, palestino.

Reações

Fawzi Barhum, porta-voz do Hamas islamita palestino, inimigo de Israel, classificou o ataque de "ato heroico".

"Não há nada de heroico nesses atos", reagiu o coordenador especial da ONU para o processo de paz, Nikolay Mladenov.

Os Estados Unidos condenaram "nos termos mais firmes" o ataque, que classificaram de covarde, segundo comunicado.

Onda de ataques

Em Israel, Jerusalém e Cisjordânia ocupada têm havido desde setembro de 2015 uma onda de ataques palestinos, em sua maioria cometidos com armas brancas e, em alguns casos, com armas de fogo ou utilizando carros para atropelar pedestres.