Quatro pessoas perdem a vida em atentado na Suécia

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 00:53

Estocolmo. Quatro pessoas morreram, e 15 ficaram feridas na última sexta-feira (7), no centro de Estocolmo em um atentado com um caminhão - indicou a polícia, acrescentando que segue a busca pelo motorista.

O primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, anunciou que foram reforçados os controles fronteiriços do país.

O ataque ocorreu pouco antes das 13h (10h de Brasília) perto da loja de departamentos Åhléns City, na junção entre uma das mais movimentadas ruas de pedestres da capital, Drottningsgatan, e uma das principais artérias da cidade, Klarabergsgatan. O motorista jogou o veículo contra os pedestres. O carro parou ao chocar-se contra a fachada da loja.

À tarde, um homem foi detido em Märsta, na periferia, acrescentou a Polícia, que não revelou a identidade. A corporação informou, porém, que não se tratava do motorista do caminhão utilizado no atentado. Ele ainda está sendo procurado.

Segundo o jornal "Aftonbladet", o detido é um uzbeque de 39 anos, simpatizante do grupo Estado Islâmico.

Várias testemunhas descreveram cenas de terror e pânico.

"Fez o mesmo barulho que uma bomba que explode, e começou a sair fumaça da entrada principal", disse ao "Aftonbladet" uma testemunha no local, Leander Nordling, de 66 anos.

"Os terroristas querem que tenhamos medo, querem que mudemos nossos hábitos, querem que não vivamos nossa vida com normalidade. Mas é isso que vamos fazer. Os terroristas não poderão derrotar a Suécia. Nunca", advertiu o primeiro-ministro sueco.

O presidente, que no momento do atentado viajava para a segunda cidade do país, Gotemburgo, voltou à capital.

Temor

O centro da cidade se esvaziava completamente, enquanto as lojas fechavam suas portas, e os habitantes voltavam andando para suas casas, depois que a Polícia solicitou que evitassem aglomerações.