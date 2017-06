Quase 1,5 mil pessoas presas em protestos contra Putin

00:00 · 13.06.2017

Policiais realizaram detenções, em muitos casos com uso de força e de maneira indiscriminada ( Foto: AFP )

Moscou/S. Petersburgo. Pelo menos 1,5 mil pessoas foram detidas, ontem, na Rússia, a maior parte em Moscou e São Petersburgo, em protestos realizados em cerca de 180 cidades contra a corrupção no governo convocados pelo líder opositor Alexei Navalni. Apenas em Moscou foram presas 750 pessoas, e em São Petersburgo, 900.

Navalni, que pretende concorrer às eleições presidenciais em 2018, convocou manifestações em mais de 200 cidades de todo o país contra a corrupção nas altas esferas do poder, o que a ONG que dirige denuncia sistematicamente. Calcula-se que milhares de pessoas, em sua maioria jovens, atenderam ao chamado de Navalni e se somaram ao protesto, inclusive cantando músicas contra o presidente do país, Vladimir Putin.

"Rússia sem Putin" e "Putin ladrão" foram alguns das palavras de ordem mais gritadas pelos participantes, que também exibiram cartazes com dizeres como "A corrupção está roubando nosso futuro".

Centenas de policiais entraram em ação para reprimir a manifestação não autorizada e começaram a realizar prisões, em muitos casos com uso de força e de maneira indiscriminada.

Vladimir Chernikov, chefe do departamento de polícia de Moscou, afirmou, após as prisões em massa, que a situação ficou "sob controle". Ele afirmou que o ato foi "100% uma provocação" e que havia apenas 5 mil manifestantes pró-Navalni, em meio a centenas de milhares de moscovitas que participaram, no mesmo local, do festival popular organizado pelo Dia da Rússia.

Em outras cidades russas houve manifestações convocadas por Navalni que terminaram sem incidentes, embora em alguns casos com detenções.

Os organizadores queriam que a jornada de protestos tivesse a mesma magnitude dos que aconteceram em 26 de março, quando aconteceram as maiores manifestações desde o retorno de Putin ao Kremlin, em 2012. Aquele protesto tinha como alvo o primeiro-ministro, Dmitri Medvedev, a quem Navalni acusa de enriquecer ilicitamente.

Segundo seus assessores, o líder opositor tem intenção de prosseguir sua campanha às eleições presidenciais de 2018, apesar de ter sido privado do direito de apresentar sua candidatura por ter sido condenado por fraude. Analistas políticos russos consideram que Navalni é o único candidato que poderia representar oposição nas urnas a Putin.

A Casa Branca condenou a detenção de centenas de manifestantes anti-corrupção na Rússia, em uma crítica incomum do governo Trump sobre violação dos direitos humanos de parte do Kremlin. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, pediu ao governo da Rússia para libertar imediatamente todos os manifestantes pacíficos, detidos em marchas realizadas em todo o país.