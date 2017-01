Programas de Obama serão desfeitos, diz vice

00:00 · 05.01.2017

Mike Pence afirmou que Donald Trump irá utilizar de ordens executivas para reverter, por exemplo, o programa de saúde Obamacare, além de outras políticas; Barack Obama crê em 'fúria do povo' ( Foto: Agência France Presse )

Washington. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, vai trabalhar para desfazer os programas que marcaram o governo de Barack Obama assim que assumir o cargo, afirmou ontem o seu vice, Mike Pence. Em 20 de janeiro, Trump irá utilizar de ordens executivas para reverter programas de saúde e outras políticas.

Os comentários de Pence foram ecoados pelo deputado republicano Chris Collins, de Nova York, e Ann Wagner, do Missouri, que mencionaram especificamente o Obamacare.

Eles não disseram, no entanto, quais pontos do programa, em funcionamento há quase sete, que serão retirados.

Por sua vez, o presidente americano em fim de mandato, Barack Obama, convocou também ontem seus aliados do partido democrata a lutar pela manutenção de sua reforma do sistema público de saúde.

A reunião de Obama com os legisladores do seu partido aconteceu praticamente simultâneo ao encontro de Pence com a tropa de choque do partido Republicano para acertar a estratégia da batalha pela eliminação do sistema Obamacare.

Na reunião com os democratas, Obama disse aos legisladores que sente "inveja pela oportunidade que terão de lutar para proteger a assistência médica para todos os americanos", revelou o senador Ed Markey.

O argumento de Obama na reunião foi simples: é fácil abolir uma lei, mas não é tão fácil substituí-la por um sistema alternativo que seja viável e mais barato.

Obama também argumentou que os direitos adquiridos pelos cidadãos americanos devem ser mantidos no novo sistema.

"O presidente deixou claro que a política está do nosso lado", declarou o representante John Lewis, que citou pesquisas sobre a aprovação da reforma adotada em 2010. "Isto nos incentiva a lutar".

No lado republicano, Mike Pence declarou que os republicanos estão "focados em revogar e substituir o Obamacare".

"Procuramos uma legislação para nos dar as ferramentas para reduzir o fluxo de papelada e regulação que estão estrangulando os empregos americanos. O primeiro ponto da nossa agenda é abolir e substituir o Obamacare", disse Pence.

No entanto, enquanto a oposição ao Obamacare é clara, a sua fórmula para consertar o sistema não é evidente. A Casa Branca aposta que os eleitores americanos vão reagir com fúria se Trump retirar de milhões de pessoas a atual cobertura médica, sem uma alternativa viável.

Transferência

A Casa Branca avalia a autorização de novas transferências de detidos da prisão de Guantânamo (na ilha de Cuba) para outros países, anunciou o porta-voz Josh Earnest, ao comentar mensagem de Trump contra a medida na internet.

"Espero outras transferências", declarou Earnest, destacando que os comentários de Trump não terão qualquer impacto sobre a decisão de Obama.

A atual administração se comprometeu em uma corrida contra o tempo para encontrar países que acolham os detidos "libertáveis" de Guantánamo antes do fim do atual mandato.

Ainda ontem, Obama se reuniu com a alta cúpula de comandantes militares para pedir uma transição de poder tranquila para a gestão de Trump.

"Nós temos que garantir que durante esse período de transição a gente consiga fazer a passagem do bastão sem interrupções", observou Obama.