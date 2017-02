Processo de paz com ELN avança

00:00 · 03.02.2017 / atualizado às 00:07

Bogotá. Um refém e dois guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) presos indultados foram libertados ontem na Colômbia, abrindo a via para a instalação de diálogos de paz na próxima semana para encerrar meio século de conflito armado.

A libertação do ex-congressista Odín Sánchez, retido pelo ELN na floresta do Chocó (noroeste) e dos rebeldes Nixon Cobos e Leivis Valero, reclusos em uma prisão em Santander (nordeste), eram as últimas condições para lançar diálogos com o Exército de Libertação Nacional.

"Na terça-feira da próxima semana, em Quito, começará a fase pública de conversações entre o governo colombiano e o ELN, a última guerrilha da Colômbia e do continente, o que permitirá alcançar a paz completa", disse o presidente Juan Manuel Santos, ganhador do Nobel da Paz, ao inaugurar a 16ª cúpula destes premiados em Bogotá.

Com a assinatura do acordo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc, marxistas), em novembro, o ELN é o último grupo rebelde ativo no conflito colombiano, que em mais de meio século envolveu, além de guerrilhas, paramilitares e agentes do Estado, deixando 260.000 mortos, 60.000 desparecidos e 6,9 milhões de deslocados.

Diálogo

Sánchez, que estava em poder do ELN desde abril passado, e os rebeldes Cobos e Valero, presos há quatro e dois anos, respectivamente, foram entregues a comissões humanitárias com o acompanhamento do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que facilita as transferências, e ante representantes dos países garantidores dos diálogos e da Igreja Católica.

As conversas com o ELN, cuja primeira rodada está prevista em Quito a partir de 7 de fevereiro, depois de mais de três anos de aproximações secretas, contam com seis países avalistas: Brasil, Equador, Cuba, Chile, Noruega e Venezuela.