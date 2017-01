Problema permeia relações sociais

00:00 · 26.01.2017 por Antonio Cardoso - Repórter

A queda do Brasil em três posições em relação a 2015 no ranking da percepção mundial da corrupção é um problema sistêmico que está presente em todas as relações sociais, nos pequenos delitos cotidianos do dia a dia e nas grandes transações dentro da iniciativa privada e do poder público.

LEIA MAIS

.Brasil piora em pesquisa sobre corrupção mundial

A avaliação é de William Nozaki, economista, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. "Nós nunca enfrentamos esse problema de forma prioritária em nossa agenda pública. Pelo contrário, via de regra, quando o debate sobre corrupção vem à tona, é menos com um senso de justiça e mais de forma seletiva, com o desejo de perpetuar desigualdades sociais, violações de direitos, concorrências desleais e contratos espúrios", explica.

O especialista aponta que o "jeitinho e a malandragem", de cima a baixo, "criam um clima cínico e na maioria das vezes quando se fala em combate à corrupção o que se esconde é a tentativa de se levar vantagens ou de se monopolizar as vantagens nas mãos de uns poucos".

O sociólogo e professor da Universidade de Fortaleza (Unifor), Clésio Arruda, defende a necessidade de a sociedade compreender que os atos de corrupção, no sentido de obter vantagem sobre o outro, estão presentes desde o momento em que alguém decide furar uma fila no terminal de ônibus ou burlar as preferenciais em bancos ou comércios.

"Tem pai que estaciona em lugar indevido para deixar o filho mais rápido que outros pais na porta da escola. Isso mostra à criança que ela pode desrespeitar as normas", exemplifica.

Para Arruda, a solução passa pela ação daqueles que não se conformam com tais atitudes. "Quanto mais gente se mostrar indignada com certas ações pequenas ou de grande monta, caminharemos para a mudança".

David Fleischer, professor emérito de Ciência Política na Universidade de Brasília, reconhece o combate à corrupção, através da Operação Lava-Jato, como importante. "Não sei se podemos dizer que reduziu a corrupção, mas deu uma tacada forte nela", opina.