Pró-Ortega cercam clérigos católicos

00:00 · 10.07.2018

Repressão aos opositores do governo é feita por grupos paramilitares, como os que atacaram religiosos ( FOTO: AFP )

Diriamba. Centenas de seguidores do governo do presidente Daniel Ortega irromperam na basílica de Diriamba e cercaram altos dignitários da Igreja Católica, ontem, nessa cidade do sudoeste da Nicarágua. "Queremos a paz", "Não queremos mais bloqueios de ruas", "Assassinos", "Mentirosos", gritaram, em Diriamba, dezenas de seguidores do governo que acompanharam a passagem da caravana presidida pelo cardeal Leopoldo Brenes e pelo núncio Stanislaw Waldemar Sommertag.

Os protestos contra o governo começaram em 18 de abril contra uma frustrada reforma da previdência e depois da repressão que deixou 250 mortos, transformando-se em uma reivindicação para a saída do poder de Ortega e de sua esposa e vice-presidente, Rosario Murillo.

No domingo, uma violenta incursão de policiais de choque e paramilitares deixou ao menos 14 mortos em Diriamba.

Os religiosos foram cercados ao chegar a Diriamba e com dificuldade avançaram até a basílica onde um grupo de habitantes permanece rodeado por paramilitares que os impede de sair desde domingo (8).

O núncio, o cardeal e os bispos chegaram em caravana de Manágua para ajudar a libertar as pessoas retidas, entre elas médicos voluntários que ficaram presos no domingo na igreja após a violenta incursão na cidade. "Não temos nenhuma arma, a arma aqui é a oração, não temos armas, eles estavam atacando pelo lado de fora", disse um membro do corpo médico que estava dentro da basílica.

Um fotógrafo da agência France Presse em Diriamba denunciou que foi espancado e que roubaram seu equipamento de trabalho. "Foi horrível, pegaram o meu celular e apagaram tudo", disse a jornalista Isabel Sánchez.