Presidente sul-coreano faz visita histórica à CN

00:00 · 19.09.2018 / atualizado às 09:25

Em desfile em carro aberto pelas ruas de Pyongyang, o líder norte-coreano Kim Jong Un (d) e o sul-coreano Moon Jae-in (d) acenaram para a população ( Foto: AFP )

Pyongyang/Seul. Os governantes das duas Coreias desfilaram, ontem, de carro pelas ruas de Pyongyang, aclamados pela multidão antes de uma terceira reunião de cúpula na qual o presidente sul-coreano Moon Jae-in tentará prepara o caminho para avançar na desnuclearização norte-coreana. Ele defende o aumento da cooperação econômica entre as duas Coreias.

O dirigente norte-coreano Kim Jong Un recebeu seu convidado no aeroporto de Pyongyang, local de onde supervisionou os lançamentos de mísseis que provocaram tensão entre as duas Coreis no ano passado.

Os dois governantes se abraçaram após Moon descer as escadas do avião. Acompanhados por suas esposas, ambos riram, enquanto centenas de pessoas exibiam bandeiras norte-coreanas e emblemas da unificação. "Iniciemos uma era de paz e de prosperidade graças à solidariedade de um povo", dizia um cartaz colocado no aeroporto.

Moon, cujos pais fugiram do Norte durante a Guerra da Coreia (1950-53), passará três dias na Coreia do Norte, seguindo assim os passos de dois de seus antecessores: Kim Dae-jung, que viajou a Pyongyang no ano 2000, e Roh Moo-hyun, seu mentor e que visitou o vizinho em 2007. A reunião "será uma oportunidade importante para acelerar ainda mais o desenvolvimento das relações intercoreanas que entram em uma nova página da história", afirmou a agência oficial norte-coreana KCNA.

Degelo

A visita, pouco frequente, é mais um sinal do atual degelo na península, que já permitiu uma primeira cúpula intercoreana, no final de abril, na localidade de Panmunjom, situada na Zona Desmilitarizada que separa as duas Coreias.

O presidente sul-coreano, que voltou a se reunir com Kim em maio, teve um papel-chave para permitir a cúpula histórica entre o líder norte-coreano e o americano Donald Trump, em 12 de junho em Singapura.

Moon, com reputação de moderado, tenta aproximar as posições de Washington e Pyongyang para reduzir os riscos de conflito. Moon viajou à capital norte-coreana acompanhado pelos presidentes de várias empresas, incluindo o herdeiro da Samsung, Lee Jae-yong.