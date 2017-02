Presidente Maduro cede várias funções a vice

00:00 · 01.02.2017 / atualizado às 00:22

Caracas. O presidente venezuelano, Nicolas Maduro, cedeu várias funções para o seu vice, Tarek El Aissami, o que, segundo analistas, visa aumentar a visibilidade dele ante uma possível candidatura presidencial.

El Aissami, um advogado de 42 anos que se apresenta como um "chavista radical", pode agora expropriar bens, transferir o orçamento de ministérios e nomear vice-ministros, dentro de suas 15 novas atribuições.

"São atribuições que poderá tirar vantagem midiaticamente. Isso significa que o estão preparando para uma possível candidatura presidencial", indicou a cientista política Francine Jácome. A figura do vice-presidente é fundamental no contexto da crise venezuelana porque, se for revogado por referendo, Maduro seria substituído por ele durante o governo interino.

O máximo tribunal venezuelano invalidou a declaração de "abandono do cargo" sobre o presidente Nicolás Maduro, aprovada pela maioria opositora do Parlamento há três semanas.

Maduro "se encontra no exercício contínuo, permanente, pleno e absoluto de suas funções", afirmou o Tribunal Supremo.