Presidente do México cancela viagem aos EUA

00:00 · 27.01.2017

Decisão ocorre em meio à tensão gerada por um decreto assinado pelo presidente norte-americano Donald Trump (e), autorizando essa construção na fronteira entre os dois países, uma medida que o mexicano (d) condenou ( Fotos: AFP )

México/Washington. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, cancelou uma reunião com seu contraparte americano, Donald Trump, prevista para 31 de janeiro, em Washington, em plena escalada da tensão com o novo governo dos Estados Unidos pela polêmica da construção do muro na fronteira entre os dois países.

"Informamos à Casa Branca que não assistirei à reunião de trabalho programada para a próxima terça-feira com o @POTUS (presidente dos EUA)", escreveu Peña Nieto em sua conta oficial no Twitter.

"O México reitera a vontade de trabalhar com os Estados Unidos para alcançar acordos em favor dos dois países", acrescentou o presidente mexicano.

A decisão ocorre em meio à tensão gerada por um decreto assinado na quarta-feira (25) por Trump, no qual o presidente republicano autorizou a construção de um muro na fronteira entre os dois países, uma medida que o mexicano lamentou e condenou em mensagem pública.

Falando na Filadélfia para líderes do Partido Republicano, Trump advertiu que um encontro com Peña Nieto neste momento teria sido "estéril" diante da desavença entre os dois países sobre quem ficará a cargo de financiar o muro.

"Enquanto o México não tratar os Estados Unidos de forma justa e respeitosa, uma reunião é estéril", disse Trump, assegurando que o cancelamento foi uma decisão conjunta.

Sean Spicer, porta-voz da Casa Branca, revelou que Trump considera financiar o muro com uma sobretaxa de 20% sobre as exportações mexicanas.

"Fazendo isso, prevemos arrecadar cerca de US$ 10 bilhões por ano e, graças a esse mecanismo, o muro se pagará facilmente", disse Spicer aos jornalistas.

Sobre o encontro entre Trump e Peña Nieto, o porta-voz informou que uma nova data será buscada. "Vamos manter abertos os canais de comunicação".

Horas antes, Trump havia escrito uma mensagem no Twitter em que disse que, se o México não pagasse pelo muro, era melhor que Peña Nieto cancelasse sua visita a Washington.

Políticos mexicanos de todas as tendências tinham solicitado a Peña Nieto o cancelamento do encontro com Trump, expressando que a assinatura do decreto que dá sinal verde para a construção do muro entre ambos os países era "uma ofensa" e um ato de "hostilidade". Este aumento na tensão das relações bilaterais coincide com a intenção do presidente americano de renegociar o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLC), que os dois países integram juntamente com o Canadá.

Dívida

Trump disse que os Estados Unidos têm um déficit comercial com o México da ordem de 60 bilhões de dólares anuais.

"Foi um acordo de uma via só desde o início do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, com enorme número de empregos e empresas perdidos", destacou Trump.

O presidente dos Estados Unidos assinou na quarta-feira dois decretos sobre o fortalecimento de vigilância migratória, sendo que o primeiro deles determina o início "imediato" dos passos necessários para se construir um "muro físico" na fronteira.

Em declarações à rede de TV ABC News, Trump insistiu em que o México vai pagar pela gigantesca obra, cujo custo pode alcançar os 50 bilhões de dólares, segundo diversas fontes.

Nesta entrevista, Trump admitiu que os Estados Unidos terão que pagar pela obra, mas afirmou que "mais adiante" o México ressarcirá o dinheiro "mediante qualquer transação que façamos" com esse país.

Os dois decretos assinados na quarta-feira por Trump determinam uma rígida revisão na política americana com relação aos imigrantes em situação ilegal.

Os decretos determinam o congelamento de recursos a cidades e distritos que se neguem a deter imigrantes ilegais e atribui fundos para construir mais centros de detenção na fronteira.

Em mensagem à Nação, Peña Nieto reiterou que seu país não pagará pelo muro. "Lamento e reprovo a decisão dos Estados Unidos de continuar a construção de um muro que há anos, ao invés de nos unir, nos divide (...). Disse uma e outra vez: o México não pagará por nenhum muro", expressou o presidente.

No âmbito interno, as reações de indignação às medidas anunciadas por Trump não se limitaram só aos manifestantes que foram às ruas de Nova York protestar. Os prefeitos de Los Angeles e Nova York, as duas maiores cidades "santuário" dos Estados Unidos, condenaram publicamente os decretos e asseguraram que continuarão protegendo os imigrantes que vivem ali.

O governo brasileiro disse ontem que está "preocupado" com a intenção de construção do muro na fronteira com o México. "A grande maioria dos países da América Latina mantém estreitos laços de amizade com o povo dos Estados Unidos. Por isso, o governo brasileiro recebeu com preocupação a ideia da construção de um muro para separar nações irmãs do nosso continente sem que haja consenso entre ambas", indicou o Ministério das Relações Exteriores, José Serra, em um comunicado.

Trump se prepara para prosseguir com sua ofensiva contra a migração com a suspensão da entrada de cidadãos de sete países muçulmanos e da admissão de refugiados.

Ele pode assinar outro decreto que bloquearia durante um mês a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países muçulmanos: Iraque, Irã, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen.

Este projeto se chama "Proteger a nação de ataques terroristas pelos estrangeiros" e também prevê suspender durante quatro meses a admissão de refugiados de países em guerra.

Dos milhões de sírios que fugiram de seu país em guerra, apenas 10.000 foram aceitos nos Estados Unidos em 2016. Com este projeto, sua entrada estaria totalmente proibida.

Isolamento

O novo presidente americano, eleito após uma campanha isolacionista que defendia a luta contra o "terrorismo islâmico radical", quer dividir por dois o número de refugiados acolhidos em 2017, segundo este projeto de decreto.

O governo do ex-presidente Barack Obama havia estabelecido o objetivo de receber pouco mais de 100.000 refugiados neste ano, mas a nova administração reduziria este total a um máximo de 50.000 pessoas, segundo o projeto.

Ao ser consultado se a medida pode gerar mais "raiva" no mundo muçulmano, Trump não deixou dúvidas. "Raiva? Já há uma quantidade enorme de raiva! Como poderia haver mais?", disse.

De acordo com Trump, "o mundo está um caos completo".