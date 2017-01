Presidente congela contratações no governo

00:00 · 24.01.2017

Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou ontem o congelamento total de contratações de funcionários do governo, com a exceção das Forças Armadas.

O novo presidente americano apenas comentou que o congelamento de novas contratações não inclui o setor militar. A suspensão era uma das suas maiores promessas de campanha e parte de seu programa de governo. Durante a campanha, no entanto, ele sugeriu que as áreas de saúde e segurança ficariam de fora do congelamento.

Promessas

Trump recebeu na manhã de ontem 12 empresários na Casa Branca e prometeu altos cortes de impostos.

"Acreditamos que podemos reduzir as normas em 75%, quem sabe mais", afirmou, assegurando, sem dar detalhes, que a segurança dos trabalhadores e a proteção do meio ambiente serão garantidas.

Ainda ontem, uma organização de defesa da ética governamental abriu uma ação federal contra o novo presidente americano por violar a Constituição ao receber pagamentos de governos estrangeiros em seus prédios e hotéis.