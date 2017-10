Presidente catalão pode declarar independência

00:00 · 10.10.2017 / atualizado às 08:57

Barcelona/Madri. A pior crise política da democracia espanhola enfrenta 24 horas dramáticas nas quais o presidente catalão, Carles Puigdemont, decidirá se cede às ameaças e apelações da direita e da esquerda, ou declara independência como exigem os seus aliados.

A última chamada a Puigdemont para que renuncie à proclamação foi feita pela prefeita de Barcelona, Ada Colau, assegurando que isto colocaria em perigo "a coesão social".

"Os resultados de 1º de outubro não podem ser um aval para proclamar a independência", disse Colau em uma declaração institucional, solicitando ao mesmo tempo ao chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, que não suspenda a autonomia da Catalunha e retire os reforços policiais enviados à região.

O Executivo de Rajoy foi mais além: se Puigdemont seguir em frente "terão que tomar medidas", advertiu a vice-presidente do governo espanhol, Soraya Sáenz de Santamaría. E pediu aos separatistas "que não se joguem no precipício".

Hoje, Puigdemont terá uma primeira oportunidade de proclamar a independência em seu comparecimento no Parlamento regional catalão - às 13h (horário de Brasília) - após o referendo de autodeterminação proibido de 1º de outubro. Segundo os separatistas, a secessão conquistou 90% dos votos com uma participação de 43%.

Um porta-voz do partido de Rajoy, Pablo Casado, suscitou uma polêmica ao advertir que o presidente catalão poderia "acabar" como um antecessor que proclamou um Estado catalão em 1934.

Ao declarar um efêmero "Estado catalão da república federal da Espanha" por 10 horas, o então presidente Lluís Companys foi preso. Em 1940, durante o franquismo, foi fuzilado em Barcelona por militares.

Ontem, mais três empresas catalãs - a imobiliária Colonial, a operadora de estradas Abertis e sua filial, e a empresa de telecomunicações Cellnex - anunciaram a transferência de sua sede social de Barcelona para Madri.

Pressão dos aliados

O Esquerda Republicana de Cataluña (ERC), aliado de Puigdemont na coalizão que governa a região, rejeitou, ontem, "as ameaças" do governo. "Nós vamos continuar com este processo", disse o seu porta-voz Sergi Sabrià, embora tenha mantido "uma porta aberta ao diálogo".

O mais radical dos sócios de Puigdemont, o partido de extrema esquerda CUP, defendeu uma declaração unilateral de independência. Uma das grandes organizações separatistas, a Assembleia Nacional da Catalunha, convocou uma manifestação em frente ao Parlamento hoje durante a intervenção de Puigdemont para dar as boas-vindas "à nova república".

A crise política criada pela consulta proibida e por anos de tensão entre Barcelona e Madri é a pior desde a reinstauração democrática em 1978. Nela está em jogo o destino de 16% da população e 19% do PIB que a Catalunha conta na Espanha.]

Incertezas

Desconfiança mútua

Quem respira os ares de Barcelona nestes últimos dias tem esta estranha sensação de que o inimigo mora ao lado. Não é fácil de definir este ambiente de desconfiança mútua, de tensão e efervescência política entre os Independentistas e os que defendem a continuidade de Catalunha como mais uma região espanhola. A convivência destes dois grupos num mesmo espaço social hoje é o puro retrato de um conflito onde não faltam discussões e agressões físicas entre, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, e até famílias inteiras que sofrem com a divisão desta sociedade em dois bandos. Uma fratura que não estimula o dialogo e que às vezes apenas realça as diferenças entre os grupos. É a realidade nua e crua de muitos irmãos que deixam de se falar por causa da ideologia. Hoje é o dia D para Catalunha e para toda Espanha, que vive a incerteza de uma proclamação unilateral de independência por parte dos separatistas. E o que isso significa? Que mesmo diante de um processo de consulta de votos (referendo) considerada ilegal pela Constituição Espanhola de 1978 e também considerada ilegal pela Comunidade Europeia, os independentistas declarariam oficialmente a criação de um novo país. O 'President de la Generalitat', Carles Puigdemont tem previsto oferecer um pronunciamento oficial no Parlamento Catalão, numa sessão especialmente convocada para anunciar medidas após o referendo do dia 1º de outubro. Segundo a informação divulgada pela 'Generalitat', a consulta 'soberanista' confirmou o 'Sim' da maioria dos foram votar.

O problema que é como o processo foi declarado ilegal pelo Estado Espanhol, uma imensa parte da população não votou nem foi considerada nesta estatística. Com uma sociedade polarizada e com um Presidente de Governo Espanhol, Mariano Rajoy que afirmou que não permitirá a ruptura de Espanha, o movimento independentista conseguiu um recorde em tão poucos dias- a fuga quase massiva de capital. Até o momento são mais 20 grandes empresas que decidiram retirar o domicilio fiscal de Catalunha com medo da instabilidade econômica e jurídica. Para se ter uma ideia do problema, a empresa símbolo da Catalunha próspera, LA CAIXA, terceiro banco mais importante da economia espanhola, decidiu mudar a sua sede social para Valencia e assim a maior parte dos impostos que paga o banco ficará fora do território catalão. Até o momento, a mudança de domicílio fiscal de todas estas empresas, as 22 que juntas representam mais de 35% do PIB catalão ainda não repercute em desemprego real, pois as entidades garantem o funcionamento de suas filiais em Catalunha. Se o problema se arrasta por muito mais tempo, especialistas em economia já alertam que a crise pode se estender por toda a Espanha. Numa recente entrevista ao Financial Times, o ex-presidente da 'Generalitat', Arthur Más chegou a reconhecer que "Catalunha não estaria preparada para a independência, pois não tem infraestruturas como fazenda pública autônoma para garantir a viabilidade de um novo país".

Angélica Ramos

Jornalista