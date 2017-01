Presidente aceita derrota nas urnas e deixará poder

00:00 · 21.01.2017

Já Adama Barrow, que foi eleito novo presidente, tomou posse quinta-feira (19) no país vizinho, o Senegal ( Foto: AFP )

Banjul. Os presidentes de Mauritânia e Guiné obtiveram ontem, em Banjul, um princípio de acordo para que o presidente em final de mandato da Gâmbia, Yahya Jammeh, deixe o país, mas permanecem as discussões sobre as condições de sua partida, informaram fontes mauritanas. "As coisas estão quase solucionadas. Jammeh aceitou deixar o poder", informou uma fonte mauritana.

"Devemos encontrar um país suficientemente longe da Gâmbia para impedir que Yahya Jammeh interfira no processo democrático", explicou a fonte. "Mas é preciso ser prudente até amanhã". Segundo uma fonte diplomática ligada às discussões, o acordo final será firmado pelo novo presidente da Gâmbia, Adama Barrow, que atualmente se encontra no vizinho Senegal, e pelo próprio Jammeh.

"As tropas de cinco dos 15 países da CEDEAO chegaram na quinta-feira (19) ao território da Gâmbia, no âmbito da operação "Restaurar a democracia".

Adama Barrow, de 51 anos, eleito presidente no dia 1º de dezembro, foi empossado na tarde de quinta na embaixada de seu país em Dacar.

Mais de 45 mil pessoas fugiram da Gâmbia desde o início de janeiro, em sua maioria ao Senegal, informou na sexta-feira (20) a Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR).