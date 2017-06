Premiê português visitará Brasil

00:00 · 10.06.2017

Lisboa/Brasília. O primeiro-ministro português, o socialista António Costa, inicia neste sábado (10) uma viagem pela América Latina que começará pelo Brasil, onde festeja o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Depois ele segue para visitas oficiais à Argentina e ao Chile, onde se reunirá com os presidentes de ambos países.

O gabinete do primeiro-ministro divulgou a agenda oficial da viagem aos três países, que começará pelo Brasil no sábado; António Costa e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, chegarão a São Paulo ao final da tarde, e ambos presidirão as comemorações do Dia de Portugal, no Teatro Municipal, que será encerrado com um show da fadista Gisela João.

No domingo, Costa irá ao consulado português para assinar um protocolo de cooperação entre o Instituto Camões, a Secretaria de Cultura de São Paulo e a Fundação Roberto Marinho e visitará uma exposição do artista luso Ernesto de Melo e Castro.

A agenda seguirá na cidade do Rio de Janeiro com um almoço no navio-escola Sagres e uma visita ao Real Gabinete Português de Leitura para assinar um memorando de entendimento para a participação do Instituto Camões na nova Associação Luís de Camões.

Na segunda-feira (12), Costa já desembarca em Buenos Aires, capital argentina.