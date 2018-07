Potências fazem proposta ao Irã

00:00 · 07.07.2018

A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, frisou o interesse em preservar o pacto com Irã ( FOTO: AFP )

Viena/Teerã. Rússia, China e os países europeus se reuniram, na sexta-feira (6), em Viena, onde confirmaram seu compromisso e vontade de manter a República islâmica conectada à economia mundial, apesar das ameaças dos EUA.

Os chefes da diplomacia dos cinco países que se mantêm no acordo nuclear com o Irã (Alemanha, China, França, Grã-Bretanha e Rússia) apoiaram o direito do Irã a exportar petróleo, como parte de uma lista de 11 objetivos definidos hoje, em uma reunião com o chanceler iraniano, Mohamad Javad Zarif.

Em um comunicado conjunto, Zarif e seus homólogos ratificaram seu compromisso com o acordo e seus "dividendos econômicos" para o Irã, país que volta a sofrer uma turbulência financeira após o anúncio do presidente Donald Trump.

Apesar das ameaças de Washington a companhias e bancos que continuarem fazendo negócios com o Irã, os cinco países asseguraram que continuariam promovendo investimentos e comércio com o país.

Também expressaram sua vontade de "preservar canais financeiros eficazes com o Irã, promover as coberturas de crédito e as comunicações marítimas, terrestres, aéreas e ferroviárias, um apoio claro e eficaz para os operadores econômicos que negociam com o Irã". "Essas iniciativas buscam preservar o acordo nuclear que é do interesse de todos", indica o comunicado lido pela chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini.

'Vontade de resistir'

Depois da reunião, o chanceler Javad Zarif celebrou a "vontade política de resistir" aos EUA.

"O que constatei durante esta reunião é que todos os membros, incluindo os três aliados (de Washington: Berlim, Paris e Londres), se comprometeram e têm a vontade política de resistir aos EUA", declarou Zarif ao fim da reunião, segundo a agência de notícias iraniana Fars.