Portugal se despede de ex-presidente Mario Soares

00:00 · 10.01.2017

Os restos mortais do ex-chefe de Estado português ficam até hoje no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, para que os lusitanos se despeçam do ex-líder ( Foto: AFP )

Lisboa/Brasília. Milhares de portugueses de luto se despediam ontem de Mario Soares, considerado o "pai da democracia", cujo caixão percorreu as principais ruas de Lisboa sob os aplausos da multidão.

O carro fúnebre saiu pela manhã da casa da família, diante da qual muitos cidadãos colocaram rosas vermelhas, símbolo do Partido Socialista que ele fundou em Portugal em 1973.

O ex-presidente, que morreu no sábado aos 92 anos, deve ser sepultado na tarde de hoje no cemitério de Prazeres, no oeste da capital, onde já descansa sua esposa Maria Barroso, falecida em julho de 2015.

Escoltado por trinta motos da Guarda Nacional, o cortejo se dirigiu à prefeitura de Lisboa, antes de continuar seu percurso até o Mosteiro dos Jerônimos.

Soares, na época primeiro-ministro, assinou no dia 12 de junho de 1985 o tratado de entrada de Portugal à Comunidade Econômica Europeia, antecessora da União Europeia.

Os restos mortais do ex-chefe de Estado devem permanecer ali em uma capela ardente até a meia-noite para que os portugueses se despeçam de um político que deixou uma marca profunda na história do país.

O governo socialista português decretou três dias de luto nacional a partir de ontem e convocou "todos os cidadãos" a prestar homenagem a esta "grande figura da história portuguesa contemporânea".

O presidente Michel Temer viajou a Lisboa para participar das cerimônias fúnebres do ex-presidente português. Temer viajou acompanhado do ex-presidente da República José Sarney, do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do subsecretário-geral do ministério das Relações Exteriores, Fernando Simas Magalhães.

Biografia

Mário Soares é considerado por muitos um dos grandes nomes da democracia em Portugal. Ele foi também ministro dos Negócios Estrangeiros no país.