Polônia envia sino gigante ao Brasil

00:00 · 21.09.2018

Peça mede 4 metros de altura e 4,5 de diâmetro e será transportada para o Brasil de navio, em 2019 ( FOTO: AFP )

Varsóvia. O maior sino do mundo, com 55 toneladas e fabricado na Polônia, está pronto para ser enviado à Basílica do Divino Pai Eterno de Trindade, um polo de peregrinação em Goiás, informaram, ontem, seus criadores em Cracóvia. "Este foi o maior desafio para a nossa fundição. Os preparativos e os testes duraram quase quatro anos", declarou à imprensa o proprietário da empresa, Piotr Olszewski, acrescentando que o primeiro modelo foi um fracasso.

"O molde não aguentou, surgiram fissuras, o que provocou vazamento do metal fundido. O metal é uma mescla de 78% de cobre e 22% de estanho".

"Tivemos que começar outra vez, e na segunda tentativa obtivemos sucesso".

2019

Todo o processo foi realizado em Cracóvia, em uma fundição alugada especialmente para a elaboração do maior sino do planeta. O sino, batizado de "Vox Patris", tem 4 metros de altura e 4,5 metros de diâmetro. Será movimentado por quatro motores no alto de uma torre de 100 metros, explicou Olszewski.

O desafio agora será transportá-lo para o Brasil, onde deve chegar de navio em 2019. A fundição de 200 anos criará ainda 70 sinos menores para o santuário brasileiro. O atual maior sino do mundo está em Gotemba, no Japão, e pesa 36,2 toneladas.