Policiais encontram impressões digitais

00:00 · 23.12.2016

Investigadores acharam as marcas do suposto autor do atentado, Anis Amri, no interior da cabine do caminhão jogado contra mercado natalino ( Foto: AFP )

Berlim. A chanceler alemã, Angela Merkel, tentou tranquilizar ontem seu país, dizendo que espera a rápida prisão do tunisiano suspeito de cometer o atentado de segunda-feira (19) em Berlim, enquanto a Polícia local sofre duras críticas.

Os investigadores encontraram impressões digitais do suposto autor do ataque, o requerente de asilo Anis Amri, 24, no interior da cabine do caminhão jogado contra a multidão no mercado de Natal de Berlim.

"Foram encontradas impressões digitais na cabine", declarou o ministro do Interior, Thomas de Maizière, acrescentando que várias provas indicam que Amri foi o autor do atentado que matou 12 pessoas. Contra ele, pesa uma ordem de prisão europeia lançada pela justiça alemã.

O ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).

A Promotoria antiterrorista explicou que "parte do princípio" de que este homem, procurado há 72 horas, guiava o caminhão que foi atirado contra a feira de Natal.

A polícia realizou uma série de operações ontem em todo o país, como em Dortmund (oeste) e Renânia do Norte-Westfália, região onde Amri residiu durante um tempo.

Em Tunis, Abdelkader, um dos irmãos de Amri, pediu ao jovem que se entregue. "Se puder me escutar eu lhe digo: apresente-se à polícia para que nossa família possa ficar tranquila".

Das vítimas, seis alemães, um polonês, uma italiana e uma israelense foram identificadas.

Após uma visita ao quartel general dos investigadores em Berlim, Merkel declarou que espera "uma rápida detenção", e elogiou "o trabalho altamente profissional (...) sem pausa" dos agentes policiais. Disse ainda estar "muito orgulhosa da calma" dos alemães, que não cederam ao pânico.

Falta de coordenação

Após o ataque, as autoridades da Alemanha passaram a ser alvo de uma grande polêmica pelas falhas que permitiram a fuga do tunisiano, apesar dele ter sido fichado como perigoso.

"Não é desta maneira que vamos garantir a segurança da Alemanha", criticou Armin Laschet, um dos líderes da CDU, o partido conservador da chanceler Angela Merkel, sobre as falhas que impediram a detenção ou expulsão de Anis Amri.

Além das críticas recorrentes sobre sua política de recepção aos refugiados, Merkel terá que enfrentar a controvérsia provocada pela falta de coordenação das autoridades no momento de vigiar o principal suspeito.

O caso de Amri evidencia as falhas do sistema "como se os observássemos com lupa", disse outro integrante da CDU, Stephan Mayer.