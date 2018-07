Planos de May para 'Brexit' criam impasse

00:00 · 10.07.2018

Londres. O ministro britânico das Relações Exteriores, Boris Johnson, e o do Brexit, David Davis, renunciaram ao cargo ontem por divergências com Theresa May, pondo em risco a premiê e as negociações de saída com a União Europeia (UE).

"Nós não estávamos de acordo em como materializar o resultado do referendo" de saída da UE, disse May no Parlamento, três dias depois de ordenar a seus ministros para cerrarem fileiras em torno de seu plano para manter estreitas relações comerciais com a UE após o Brexit.

As duas demissões fizeram a libra cair 0,1% em relação ao euro e ao dólar (cotados a 1,32 e 1,12, respectivamente).

O líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, disse que a unidade do governo foi uma "ilusão" que "durou 48 horas".

Segundo ele, May não está capacitada para alcançar um acordo com Bruxelas, "quando sequer consegue alcançar um acordo com seu próprio governo". Os eurocéticos mais duros, como Johnson e Davis, pretendiam cortar por completo o vínculo com os sócios europeus.