Peru inicia votação para destituir presidente

00:00 · 22.12.2017

Lima. O Congresso do Peru começou, ontem, a analisar e votar a moção de destituição do presidente Pedro Pablo Kuczynski, depois que este apresentou sua defesa e pediu para ser mantido no cargo para não prejudicar o país.

A menos que haja um milagre, os analistas anteciparam que Kuczynski se tornará o primeiro presidente peruano a perder seu cargo por vínculos com a Odebrecht, empresa envolvida no pagamento de propina em vários países da América Latina para conseguir contratos milionários de obras públicas.

"O dano que não farão a mim, farão ao Peru", disse o presidente de centro direita ao encerrar sua defesa ante o plenário do Congresso, após a explanação de seu advogado, Alberto Borea.

"Está em suas mãos salvar a democracia ou afundá-la por muito tempo", afirmou Kuczynski. Dominado pela oposição fujimorista, o Congresso quer destituir Kuczynski por "permanente incapacidade moral", dias depois de a Odebrecht revelar que pagou quase US$ 5 milhões a empresas ligadas a ele.Seu advogado expressou que "na prática estamos diante de um golpe de Estado", se o Congresso destituir o presidente.