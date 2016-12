Período após enforcamento, não trouxe estabilidade

00:00 · 31.12.2016

O iraquiano foi executado no dia 30 de dezembro de 2006 e bradou contra seus carrascos até o último momento

A figura do iraquiano Saddam Hussein é bastante controversa por si só. Governando a pulso firme, foi eleito presidente em plebiscito com mais de 99% dos votos, em 1995. De aliado dos Estados Unidos a inimigo número um da América em poucos anos. Para o professor Lejeune Mirhan, contudo, é errado chamar o ex-presidente do Iraque de ditador. A postura dele, desobedecendo as vontades do governo de George Bush, teria forjado tal imagem de 'vilão' a Saddam.

O especialista explica que o que aconteceu com Hussein - perseguição, deposição, prisão e morte - foi o mesmo roteiro planejado a outros líderes de países daquela região.

"O mundo árabe é composto por 21 países e a Palestina, que é um Estado, não um país, mas a consideramos, chegando a 22. Entre eles, os países mais liberalistas, mais progressistas, mais politizados, e que davam enfrentamento ao imperialismo dos Estados Unidos eram Iraque, Síria e Líbia. No governo de Bush filho, a partir de 2003, a política externa estadunidense era no sentido de 'levar a democracia' para o Oriente Médio. Mas não cabe aos EUA dizer o que cada país deve fazer. Em função disso, fizeram de tudo para derrubar os presidentes desses três países, que eles sempre chamaram de 'ditadores', não importando se foram eleitos ou não. O primeiro derrubado foi Saddam. O segundo, Omar Kadafi, da Líbia. O terceiro e último, será Bashar al-Assad, presidente da Síria, que também chamam de ditador. E a mídia também chama de ditador. Quem é ditador, o é por não concordar com a política externa dos EUA", disparou.

O professor teceu críticas à maneira como o ex-presidente do Iraque foi julgado. "Saddam foi enforcado em um julgamento absolutamente injusto. Aquilo foi um justiçamento, não um julgamento. Ele é herói do Iraque. Ele liderou a revolução de 69, nacionalizou o petróleo no Iraque. Depois da Síria, o Iraque tinha o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), melhor índice de alfabetização do mundo árabe. Onde as condições de vida eram as melhores do mundo árabe como um todo. Então, precisavam ser destruídos. E assim foi", apontou.

Petróleo

Por fim, Mirhan aponta que, por trás de tudo o que aconteceu a Saddam Hussein, ao Iraque e ao Oriente Médio há uma razão: o desejo de controlar o petróleo.

"Hoje, o Iraque é um país destroçado. Toda sua riqueza do petróleo está nas mãos de empresas estadunidenses. Se eu pudesse resumir a culpa de todas as guerras que ocorrem lá em uma palavra, eu diria: é o petróleo".