Perfurações de gás bloqueadas pelos EUA

00:00 · 22.12.2016 / atualizado às 01:08

Washington. A Casa Branca bloqueou ontem novos contratos de perfuração de petróleo e gás nas regiões do Ártico e do Atlântico, em uma aposta de alto risco para evitar a exploração futura e amarrar as mãos de Donald Trump quando assumir a presidência em 20 de janeiro.

Trump tem exibido uma clara posição a favor dos combustíveis fósseis, e ao que parece o governo em final de mandato de Obama adotou uma ação defensiva.

Obama anunciou que está delimitando faixas no Ártico e no Atlântico que ficarão "indefinidamente fora dos limites para futuros leilões". A área de proteção cobre uma zona do Ártico aproximadamente do tamanho da Espanha e 31 cânions submarinos no Atlântico.

Um alto funcionário do governo de Obama disse que há uma "base legal sólida" para a medida, e sugeriu que Trump não poderá revogar a decisão sem um ato do Congresso. A ação, baseada em uma lei dos anos 50, foi adotada em acordo com o governo canadense.

Obama disse em uma declaração que as medidas "protegerão um ecossistema sensível e único". Também advertiu que os riscos de vazamento de petróleo "são significativos", e que a capacidade de "limpar um derramamento nas duras condições da região são limitadas".

Obama também se apressou em ratificar o Acordo de Paris sobre o clima para garantir que não fosse arquivado pela nova administração.