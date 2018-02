Pelo 4º dia, região da Síria sofre 'chuva de mísseis'

00:00 · 22.02.2018

Damasco. Pelo quarto dia consecutivo, o regime sírio bombardeava, ontem, o reduto rebelde de Ghuta Oriental, região de periferia, perto de Damasco, capital onde fica o palácio presidencial do ditador Bashar al-Assad, matando quase 40 civis, apesar dos protestos internacionais.

"Os mísseis e morteiros estão caindo sobre nós como chuva. Não há onde se esconder, e o pesadelo não acabou", comparou Firas Abdullah, morador do leste de Ghouta.

O chefe da Organizaçao das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, exigiu, ontem, que todos os envolvidos "suspendam imediatamente todas as atividades de guerra em Ghuta Oriental" para que a "ajuda humanitária chegue aos necessitados".

Desde o domingo, quando começou uma nova campanha aérea contra este enclave onde vivem sitiados cerca de 400 mil pessoas, 310 civis, incluindo 72 crianças e 45 mulheres, morreram nos bombardeios, e 1.500 ficaram feridos, segundo a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH ), sediada em Londres, que conta com uma rede de ativistas no país árabe, despedaçado por quase sete anos de guerra civil. Vários hospitais ficaram fora de serviço, e a destruição é enorme nesta vasta região asfixiada desde 2013 pelo cerco do regime e afetada por uma grave crise humanitária, com casos de desnutrição e fome.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha pediu, ontem, acesso a Guta Oriental. "Parece que a violência pode provocar mais sofrimentos nos próximos dias e semanas", destacou Marianne Gasser, do CICV na Síria.

Ontem, os bombardeios custaram a vida de ao menos 38 civis, incluindo quatro crianças, e feriram mais de 250.

Os ataques se concentraram principalmente nas localidades de Hamuriyé e Kfar Batna, e os aviões do regime também lançaram barris de explosivos, um método denunciado pela ONU e ONGs internacionais.

Neste contexto, a Rússia pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU que se realizará hoje sobre a violência em Ghuta, anunciou o embaixador Vassily Nebenzia. Ele disse que o encontro permitiria que todos os lados "apresentem sua visão, entendam a situação e criem formas de sair dessa situação".

Fortaleza rebelde

A força aérea da Rússia, aliada do regime de Bashar al-Assad, bombardeou Ghuta Oriental pela primeira vez em três meses na terça-feira. Mas o Kremlin negou, ontem, qualquer envolvimento nos bombardeios.

O presidente Bashar al-Assad procura conquistar este enclave, de onde os rebeldes disparam morteiros contra a capital.

Ghuta Oriental é a última fortaleza controlada pelos rebeldes perto da capital Damasco.

Reviravolta

O conflito na Síria, desencadeado em 15 de março de 2011, matou mais de 340 mil pessoas.

Inicialmente opondo os rebeldes ao regime, tornou-se mais complexo com o envolvimento de grupos jihadistas e potências estrangeiras.

Graças à intervenção militar da Rússia em 2015, o regime de Assad, que estava em situação complicada no terreno, conseguiu recuperar o controle de mais da 50% do país, com vitórias sobre rebeldes e jihadistas.