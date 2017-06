Partido de May lidera, mas não deve ter maioria absoluta

00:00 · 09.06.2017

Se a previsão das pesquisas se confirmar, conservadores terão bancada de 314 parlamentares. Número é insuficiente para que ela forme novo governo ( Foto: AFP )

Londres. Um ano depois do plebiscito que aprovou o Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia), os britânicos voltaram a viver uma noite de choque eleitoral com consequências imprevisíveis. Uma pesquisa de boca de urna, divulgada minutos após o fim da votação para renovação do Parlamento, indicou que o Partido Conservador não conseguiu manter a maioria absoluta das 650 cadeiras, o que coloca em risco a sobrevivência política da primeira-ministra Theresa May. Segundo a sondagem, ela perdeu 17 cadeiras, enquanto a oposição trabalhista viu seu número de parlamentares dar um salto.

Se a previsão se confirmar -o que só aconteceria na manhã de hoje- os conservadores terão uma bancada de 314 parlamentares, contra 266 do Partido Trabalhista. O número é insuficiente para que May forme um novo governo. Para manter os conservadores em Downing Street, ela teria que recorrer a coalizões.

Até o início da madrugada, o cenário parecia desastroso para a primeira-ministra. Ela convocou eleições antecipadas em abril com o objetivo de ampliar a maioria conservadora e facilitar, assim, as negociações sobre a saída da União Europeia.

No último Parlamento, eleito em 2015, os conservadores tinham 330 representantes na Câmara dos Comuns, contra 229 trabalhistas. Mas a campanha de sete semanas entrará para a História como uma das mais imprevisíveis de todos os tempos.

A corrida eleitoral começou com os conservadores mais de 20 pontos à frente da oposição e terminou num cenário confuso. Enquanto algumas pesquisas previam vitória folgada do Partido Conservador, outras indicavam que a liderança de May estava ameaçada. Mesmo assim, os primeiros números indicando um Parlamento sem maioria, e uma polarização maior do que a esperada, causaram surpresa.

O Partido Liberal Democrata (PLD), de acordo com a boca de urna, teria subido de nove para 14 parlamentares, enquanto o Partido Nacionalista Escocês, por sua vez, teria perdido 22 cadeiras. O PLD vem repetindo que manterá sua independência e não aceitará coalizões.

"É uma completa catástrofe para May", disse George Osborne, ex-ministro e rival de May entre os conservadores. "Está claro que sua liderança será questionada se ela teve um resultado pior do que há dois anos e se tiver dificuldades para formar um governo de coalizão".

Em seu último apelo aos eleitores, antes de as urnas abrirem ontem, a primeira-ministra tinha voltado em insistir no tema do Brexit. Durante a campanha, o assunto foi ofuscado por outras questões, como a segurança. Foram dois ataques terroristas em duas semanas.

Mesmo que os resultados oficiais confirmem hoje que o Partido Conservador continua sendo a maior legenda do país, os britânicos se preparam para tempos de incerteza. A ameaça do terror é uma sombra permanente e, além disso, as consequências da saída da UE, processo que deve durar dois anos, geram dúvidas.

Um país, 4 nações

O Reino Unido é um país da Europa ocidental que abrange a grande ilha da Grã-Bretanha - formada pelas regiões de Inglaterra, Escócia e Gales - e o norte da Irlanda. Banhado pelo mar da Irlanda a oeste, pelo canal da Mancha ao sul, e pelo mar do Norte a leste, tem fronteira terrestre só com a República da Irlanda.

Superfície: 243.000 km²

Popoulação: 65,1 milhões de habitantes (2015)

Capital: Londres (8,7 milhões de habitantes)

'Nações': Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte.

Territórios de ultramar: 14, incluindo Gibraltar e ilhas Malvinas