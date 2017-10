Partido de direita vence na Aústria

00:00 · 16.10.2017 / atualizado às 09:25

Confirmada a vitória, Sebastian Kurz, de 31 anos, será o mais jovem chefe de governo da Europa ( Foto: France Presse )

Viena. O líder conservador Sebastian Kurz, de 31 anos, venceu as eleições legislativas austríacas, segundo as primeiras projeções, em um provável retorno da direita ao comando do governo, mas que deve exigir uma aliança com a extrema-direita. Ministro de Relações Exteriores, Kurz pode se tornar o mais jovem chefe de governo da Europa.

À espera da publicação de dados oficiais, Kurz, que provocou as eleições antecipadas ao acabar com a coalizão de uma década com os social-democratas do chanceler Christian Kern, parece ter vencido a sua aposta.

O Partido Popular Austríaco (ÖVP) de Kurz obteve 31,7% dos votos, segundo as projeções feitas pela televisão pública, superando o ultradireitista Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ, 26%), cujo líder, Heinz-Christian Strache, se perfila como uma figura chave para a formação do governo.

Boa parte do apelo do Partido Popular da Áustria pode ser atribuído a Kurz. Desde que assumiu a liderança do partido, há alguns meses, em meio a tensões dentro da coalizão entre o Partido Social Democrata e o Partido Popular, ele levou sua legenda de centro-direita mais à direita, principalmente em questões envolvendo migração e muçulmanos. No entanto, Kurz evita a retórica inflamatória do Partido da Liberdade.

Isso torna o partido de Kurz atraente para eleitores que não se sentem à vontade com o Partido da Liberdade mas que também são contra a imigração.

Strache mudou o tom de suas mensagens e seu partido parece querer se livrar de suas ligações passadas com o antissemitismo. Porém, o partido continua atraindo um pequeno grupo de neonazistas.

Já na Alemanha, o partido Democrata Cristão, da chanceler Angela Merkel, saiu derrotado, ontem, em uma eleição estadual e com sua posição enfraquecida antes das negociações que devem ocorrer esta semana para a formação de uma coalizão.