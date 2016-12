Para Erdogan, ato é obra de opositor

00:00 · 22.12.2016

O presidente turco recebeu, ontem, a menina síria Bana Al Abed, que tuitava sobre o dia a dia de terror na cidade de Aleppo ( Foto: Agência France Presse )

Ancara. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou ontem que o assassino do embaixador russo na Turquia, Andrei Karlov, era membro da rede do pregador Fethullah Gülen, a quem o governo de Ancara acusa de ter promovido o fracassado golpe de Estado de julho.

"É um membro da organização terrorista Feto, não tem necessidade de esconder isso", declarou Erdogan, utilizando o acrônimo da rede de Gülen.

Mevlüt Mert Altintas, um policial de 22 anos, executou na segunda-feira (19) o embaixador, com nove tiros e logo após foi morto enquanto gritava "Allah Akbar" (Deus é grande), além de afirmar que queria se vingar por Aleppo, na Síria.

Diante de declarações que parecem relacionar o ato com o conflito na Síria, os investigadores turcos têm preferência em investigar os passos de Gülen, apresentado com frequência na Turquia como a principal fonte dos males que assolam o país.

O pregador Gülen, que vive exilado nos Estados Unidos desde o fim dos anos 90, disse estar "comovido e muito triste" pelo assassinato. O governo turco considera o movimento dele uma "organização terrorista", e que está inserida no exército, na polícia e na justiça.

Recepção

A menina síria Bana Al Abed, que atraiu a atenção do mundo com seus tuítes descrevendo o inferno diário que vivia em Aleppo, Síria, foi recebida ontem com sua família pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Nossa menina de Aleppo, Bana Al Abed, e sua família nos deram a alegria de nos visitar no palácio presidencial", declarou Erdogan em seu Twitter, compartilhando fotos com a menina. "A Turquia estará sempre com seus irmãos sírios", disse.