Papa: 'tolerância zero com pedófilos'

00:00 · 03.01.2017

Cidade do Vaticano. Os bispos devem aplicar de forma clara a lei de tolerância zero frente a sacerdotes pedófilos, exigiu o papa Francisco em uma carta divulgada pelo Vaticano.

"Tenhamos a coragem necessária para implementar todas as medidas necessárias para proteger em tudo a vida de nossas crianças, para que tais crimes não se repitam mais", pediu Francisco na carta enviada aos bispos por ocasião do "Dia dos Santos Inocentes", que é festejado em 28 de dezembro. "Assumamos clara e lealmente a consigna da 'tolerância zero' neste assunto", enfatiza.

No texto, Francisco pede em várias ocasiões perdão, lamenta e chora, segundo escreve. "Nós nos unimos à dor das vítimas e choramos por esse pecado. O pecado do fato em si, o pecado da omissão de assistência, o pecado de ocultar e negar, o pecado do abuso de poder", enfatizou.

Francisco também cobrou dos bispos coragem para proteger as crianças do que chama de "os novos Herodes, que alimentam da inocência através do trabalho clandestino e escravo, a prostituição, as guerras, a imigração forçada", insistiu.

O papa denunciou com cifras os abusos de que padecem as crianças em todo o mundo: cerca de 75 milhões de crianças por emergências e crise prolongadas que interrompem sua educação. Em 2015, 68% das vítimas do tráfico sexual eram crianças. Em 2016, calcula-se que 150 milhões de crianças foram forçadas ao trabalho infantil, muitas delas em condições de escravidão.

"Se a situação mundial não se reverter, em 2030 serão 167 milhões de crianças vivendo na extrema pobreza, 69 milhões de menores de 5 anos morrerão entre 2016 e 2030, e 60 milhões de crianças não terão ensino básico primário", destacou.