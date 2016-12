Países podem ter 'corrida' nuclear

00:00 · 23.12.2016

Apesar das falas, Trump (e) e Putin (d) mantém boa relação. Aliás, o russo aguarda a posse do norte-americano para reduzir tensão recente entre potências ( Foto: AFP )

Washington/ Moscou. A despeito das relações de amizade entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os dois países podem viver uma nova "corrida" armamentista nuclear. Pelo menos, no que depender de declarações públicas feitas ontem pelos dois líderes.

Trump defendeu que os Estados Unidos devem investir maciçamente em sua capacidade nuclear, até que "o mundo caia em si". "Os Estados Unidos devem fortalecer e expandir fortemente sua capacidade nuclear até que o mundo caia em si em relação às armas nucleares", tuitou Trump, sem explicar o que ele quis dizer exatamente.

Esse comentário marca uma ruptura em relação à retórica do presidente Barack Obama, o qual, em seu famoso discurso em Praga em 2009, pediu a eliminação das armas nucleares.

O tuíte de Trump aparece um dia depois de seu encontro com um grupo de oficiais de alta patente do Pentágono, incluindo o vice-almirante James Syring, que dirige a Agência de Defesa de Mísseis. Na agenda estava corte no orçamento militar.

Hoje, os Estados Unidos contam com um arsenal de cerca de 7.000 ogivas nucleares, pouco atrás da Rússia, que tem algumas centenas a mais.

O Pentágono quer substituir, ou modernizar, as três pernas de sua "tríade": uma força de ataque nuclear que inclui os mísseis balísticos intercontinentais (ICBMs, na sigla em inglês), submarinos e bombardeiros. Especialistas estimam um custo de US$ 1 trilhão nos próximos 30 anos.

Durante os debates da campanha à presidência, Trump foi incapaz de dar detalhes sobre qual seria sua prioridade para a "tríade" nuclear. "O maior problema que nós temos hoje é nuclear, proliferação nuclear, e ter um maníaco, ter algum louco que vai lá e consiga uma arma nuclear. É isso que, na minha opinião, é o único grande problema que o nosso país enfrenta agora", disse, à época.

Prioridades

Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou ontem as prioridades do exército para 2017, ressaltando a necessidade de haver aumento da capacidade nuclear do país e a vigilância das fronteiras.

"É necessário reforçar a capacidade militar das forças nucleares estratégicas, sobretudo com a ajuda de sistemas de mísseis capazes de atravessar sistemas de defesa antimísseis existentes ou futuros", declarou Putin durante uma reunião com comandantes do exército russo.

O chefe de Estado fez a declaração após um ano em que sua aviação foi fundamental para facilitar os avanços do regime de Bashar al-Assad na Síria, e a poucas semanas da posse de Donald Trump nos Estados Unidos.

Tensão

Moscou aguarda a posse de Trump em 20 de janeiro para reduzir a tensão que manteve com a administração de Barack Obama nos últimos dois anos, consequência dos conflitos da Ucrânia e Síria.

A Rússia demonstra preocupação com a instalação na Romênia e na Polônia de elementos do escudo antimísseis americano, que Moscou denuncia como uma tentativa de reduzir sua capacidade de dissuasão nuclear.

As acusações são desmentidas por Washington, que afirma que o escudo pretende proteger a Europa de uma possível ameaça iraniana.

O aumento do arsenal nuclear russo não é uma novidade.

Putin já havia anunciado em junho de 2015 a implantação de mais de 40 novos mísseis balísticos intercontinentais, com capacidade para "atravessar os sistemas de defesa antiaérea mais sofisticados", depois que Washington anunciou o plano de instalar armamento no leste da Europa.

Washington alega que deseja tranquilizar os países bálticos e o leste da Europa, muito preocupados com as intenções de Moscou desde a anexação da Crimeia em 2014. Contudo, o aumento da presença da Otan em suas fronteiras é encarado como uma ameaça pela Rússia.