Otan alerta sobre ação militar contra Pyongyang

00:00 · 14.10.2017

Bruxelas. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, advertiu, na sexta-feira (13), contra uma intervenção militar na Coreia do Norte, que teria "consequências devastadoras".

"O uso da força militar terá consequências devastadoras, acho que ninguém quer que aconteça", declarou Stoltenberg, perguntado sobre a agressiva retórica do presidente americano Donald Trump diante da crise norte-coreana.

"Os Estados Unidos têm direito a defender-se e a defender seus aliados, mas ao mesmo tempo tenho absoluta certeza de que ninguém quer uma solução militar", acrescentou.

Stoltenberg disse que a Otan "não planeja uma presença militar naquela parte do mundo", em torno da península coreana, e que não recebeu qualquer pedido neste sentido do Japão ou da Coreia do Sul, dois países que se sentem ameaçados pelo programa nuclear de Pyongyang.

Trump examinou na terça-feira junto com o secretário de Defesa, Jim Mattis, e seu chefe de Estado Maior, Joe Dunford, "o leque de opções" disponíveis em relação à Coreia do Norte.

Em meados de setembro, Trump ameaçou "destruir totalmente a Coreia do Norte".