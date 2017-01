Opositores de Maduro lançam nova ofensiva

00:00 · 06.01.2017

Caracas. A oposição venezuelana, fragilizada por disputas internas, anunciou ontem uma nova ofensiva contra o presidente Nicolás Maduro, a quem disse que vai declarar em "abandono do cargo" e insistirá em tirar o poder pela via eleitoral.

No começo de seu segundo ano à frente do Parlamento, a Mesa da Unidade Democrática (MUD) anunciou seu passo-a-passo para 2017, após ter fracassado em seu plano de revogar o mandato de maduro com um referendo em 2016.

"O que nos resta é lutar sem medo para salvar a Constituição, salvar a Venezuela, salvar o direito ao voto. Cabe a nós juntos e à força de coragem vencer esta ditadura", disse Julio Borges, advogado de 47 anos, ao assumir como novo chefe do Legislativo no lugar de Henry Ramos Allup.

Muitos venezuelanos, porém, não só puderam acompanhar o discurso da posse pela internet. Durante a sessão parlamentar, o governo retransmitiu um ato de Maduro na véspera.

Ex-líder opositor, Borges anunciou que "nos próximos dias" Maduro será declarado em "abandono do cargo" por descumprir deveres e mergulhar o país petroleiro em uma das piores crises de sua história, segundo seus adversários.

Com essa declaração, a Assembleia Nacional "abre as portas para que haja eleições em todos os níveis na Venezuela".