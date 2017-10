Oposição vota em eleição na Venezuela

00:00 · 16.10.2017

Longas filas foram causadas principalmente após o governo mudar mais de 250 centros eleitorais apenas 72 horas antes das votações ( FOTO: FRANCE PRESSE )

Caracas. A votação de ontem para escolher governadores na Venezuela foi marcada por um contraste em relação às eleições do último dia 31 de julho, que elegeram a ANC (Assembleia Nacional Constituinte).

Na anterior, em que o governo tinha a intenção de mostrar grande apoio popular à instalação da ANC, houve alta abstenção devido campanha da oposição para que a população não votasse -que incluiu barricadas para impedir o trânsito- e um forte estímulo do governo, com o próprio ditador Nicolás Maduro dizendo que as urnas estariam abertas até a chegada do último eleitor.

Desta vez, em que a maior parte da oposição decidiu que era necessário participar da eleição para escolher a maior quantidade possível de governadores, mesmo com as dificuldades impostas pelo regime, o jogo parecia invertido. Não havia barricadas de antimaduristas, mas sim muitas vias da cidade cortadas pelas próprias autoridades, "por questão de segurança". Viu grandes filas de eleitores, principalmente nos locais onde a oposição tem tradicionalmente mais votos: Chacao, Baruta, Chuao, El Hatillo. As demoras foram causadas, principalmente, pelas mudanças de mais de 250 centros eleitorais anunciadas pelo governo 72 horas antes do início da votação, afetando mais de 700 mil eleitores.

Alguns centros pequenos tiveram de acumular eleitores de três ou até quatro centros maiores, causando longas filas.

Intimidação

Segundo o jornal "El Nacional", em centros de votação no interior do País, como em Mérida e em Táchira, foi registrada a presença de "coletivos" (milícia civil), rondando as filas em gesto intimidatório.

O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, disse que houve apenas 26 incidentes menores e detenções temporárias, mas nenhum caso mais grave de violência registrada.

Até o fechamento desta edição, não havia números de pesquisa de boca de urna nem resultados oficiais.