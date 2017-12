Onze morrem em colisão no México

00:00 · 13.12.2017 / atualizado às 09:08

Acidente decorreu de colisão de uma caminhonete em uma estrada do centro do México ( Foto: AFP )

Cidade do México. Ao menos 11 pessoas morreram, entre elas três menores, e cerca de 12 ficaram feridas na colisão de uma caminhonete com um caminhão em uma estrada do centro do México, após visitarem a Basílica de Guadalupe na capital, informaram as autoridades locais, ontem. O acidente ocorreu pouco antes das 05h locais (08h no horário em Fortaleza) na autoestrada que liga a Cidade do México a Puebla, na altura do povoado de Santa Rita Tlahuapan, no estado de Puebla.

Um caminhão que carregava uma carga de frutas avançou em direção ao automóvel naquela estrada pela qual transitam inúmeros veículos pesados que transportam mercadorias e bens. A polícia federal detalhou que no local do acidente morreram oito pessoas, incluindo um menino, ainda que os serviços de saúde da região digam que também faleceram outros menores e um adulto, que foram levados para a emergência de um hospital. Cerca de doze pessoas continuam internadas, entre elas um menino em estado grave.

Os corpos das vítimas ficaram durante bastante tempo espalhados ao longo da estrada, e somente ao amanhecer, após terem sido realizadas as perícias necessárias, eles começaram a ser retirados. As vítimas eram fiéis que voltavam à Cidade do México após prestar homenagens a Nossa Senhora de Guadalupe, cuja festa litúrgica é comemorada na terça-feira, 12 de dezembro, segundo a tradição católica. Maria, a mãe de Jesus Cristo, teria aparecido ao indígena Juan Diego, e daí recebido o título de Nossa Senhora de Guadalupe.