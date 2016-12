ONU exige fim de assentamentos

00:00 · 24.12.2016

A embaixadora americana na ONU, Samantha Power, disse que seu país se absteve para não pôr em risco a solução dos dois Estados ( Foto: AFP )

Nova York/Tel Aviv. O Conselho de Segurança da ONU exigiu na última sexta-feira (23) que Israel ponha fim aos assentamentos em território palestino, em uma resolução adotada depois de que os Estados Unidos se abstiveram, não usando seu direito a veto em apoio ao seu aliado no Oriente Médio.

Washington se absteve, permitindo que a medida passasse com os votos a favor dos 14 membros restantes do Conselho.

O Conselho atingiu seu objetivo apesar dos esforços de Israel e do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para bloquear o texto da resolução.

Trump não demorou a reagir, e alertou no Twitter que "as coisas serão diferentes na ONU a partir de 20 de janeiro", dia em que assumirá o cargo.

A embaixadora americana na ONU, Samantha Power, disse que seu país se absteve porque a expansão das colônias israelenses põe em risco a solução dos dois Estados. "Não acreditamos que terceiras partes possam impor uma solução que não tenha sido negociada pelas duas partes, mas também não podemos reconhecer de forma unilateral um futuro Estado palestino", declarou a diplomata.

O porta-voz palestino, Nabil Abu Rudeina, afirmou que a resolução é "um grande golpe para Israel", porque "se trata de uma condenação internacional unânime da colonização".

A ONU, que afirma que as colônias são ilegais com base no direito internacional, alertou sobre a proliferação das edificações.

Cerca de 430.000 israelenses vivem atualmente na Cisjordânia, e outros 200.000 em Jerusalém Oriental, que para os palestinos deve ser a capital de seu futuro país. A resolução exige que "Israel cesse imediatamente e completamente os assentamentos nos territórios palestinos", incluído Jerusalém.

Além disso, ressalta que as colônias israelenses "não têm validez legal" e "estão pondo em perigo a viabilidade da solução dos dois Estados".

"Israel rejeita esta resolução anti-israelense vergonhosa das Nações Unidas, e não a acatará", advertiu em um comunicado o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.