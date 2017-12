ONU condena por ampla maioria decisão dos EUA

00:00 · 22.12.2017

Nova York/Jerusalém. A Assembleia Geral da ONU adotou, ontem, por ampla maioria, uma resolução condenando o reconhecimento por Washington de Jerusalém como a capital de Israel. Dos 193 países-membros, 128 votaram a favor desta resolução e 9 contra, enquanto 35 países decidiram se abster nesta votação que o presidente americano prometeu acompanhar de perto, ameaçando com represálias financeiras àqueles que apoiarem o texto.

Sete países - Guatemala, Honduras, Togo, Micronésia, Nauru, Palau e as Ilhas Marshall- se juntaram a Israel e aos Estados Unidos e se opuseram à medida.

Entre os 35 países que se abstiveram estão Argentina, Austrália, Canadá, Croácia, República Checa, Hungria, Letônia, México, Filipinas, Romênia e Ruanda. A Ucrânia, que apoiou o projeto de resolução no Conselho de Segurança, estava entre os 21 países que não se apresentaram para a votação.

Comemoração

Os palestinos comemoraram o resultado da votação. "Esta decisão reafirma que a justa causa dos palestinos tem o apoio internacional (...) Vamos prosseguir com os nossos esforços na ONU e em outros fóruns internacionais para acabar com a ocupação (israelense) e criar um Estado palestino tendo Jerusalém Oriental como capital", afirmou o porta-voz do presidente palestino Mahmud Abbas.

Já o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, declarou estar satisfeito com o número de países que não votaram.

"Em Israel, nós rejeitamos esta decisão da ONU e reagimos com satisfação diante do número importante de países que não votaram a favor desta decisão", afirmou o primeiro-ministro.

Reação

A medida foi enviada à Assembleia Geral depois de ter sido vetada pelos EUA no Conselho de Segurança na segunda-feira, embora todos os outros 14 membros do colegiado tenham votado a favor. "Os EUA se lembrarão deste dia", disse o embaixador dos EUA, Nikki Haley, à assembleia. "A América colocará nossa embaixada em Jerusalém", disse Haley. "Nenhum voto nas Nações Unidas fará qualquer diferença nisso".

"Mas este voto fará a diferença em como os americanos olham para a ONU e sobre a forma como olhamos os países que nos desrespeitam na ONU", acrescentou a embaixadora.

"Quando fazemos contribuições generosas para as Nações Unidas, também temos uma expectativa legítima de que nossa boa vontade seja reconhecida e respeitada", reclamou.

Embora as resoluções da Assembleia Geral não sejam vinculantes, a votação tem um forte peso político.

Enquanto isso, a prisão provisória de duas palestinas, acusadas de agredir soldados israelenses, cuja ação gravada em vídeo se tornou viral, foi prolongada até segunda-feira. As palestinas foram, ontem, a um tribunal militar israelense.