ONU aprova envio de observadores a Aleppo

00:00 · 20.12.2016

Aleppo. Milhares de sírios puderam deixar ontem o último reduto rebelde no leste de Aleppo cercado pelo regime, uma evacuação que será coroada pela aprovação unânime do envio de observadores da ONU para monitorar a situação na segunda maior cidade do país.

O Conselho aprovou por unanimidade o projeto de resolução da França, que assim dá a primeira demonstração de unidade em meses entre as potências mundiais sobre a crise na Síria.

Cerca de 5.000 pessoas a bordo de 75 ônibus foram transportadas para a localidade de Khan al Assal, sob controle rebelde, também no norte do país, indicou Ingy Sedky, porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

Ao mesmo tempo, quase 500 pessoas subiram em mais de 10 ônibus para abandonar as localidades xiitas de Fua e Kafraya, sitiadas pelos rebeldes na província vizinha de Idleb, noroeste da Síria, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

A menina síria Bana al Abed, conhecida por seus tuítes sobre o inferno diário de Aleppo, foi evacuada junto com a sua família durante o cessar-fogo decretado na cidade síria.

"Fazia parte do primeiro grupo que foi evacuado nesta manhã e agora se encontra na região de Rashidin", uma zona rural de Aleppo, disse à reportagem um porta-voz da ONG islâmica turca IHH.