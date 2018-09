Trump visita zonas afetadas por Florence e promete '100%' de ajuda

17:17 · 19.09.2018 / atualizado às 17:18 por AFP

O governador ressaltou a Trump que o estado poderia se recuperar, mas precisaria de sua ajuda ( Foto: AFP )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta quarta-feira (19) "100%" de ajuda às áreas do sudeste dos Estados Unidos devastadas pelo furacão Florence, que em muitos casos ainda estão debaixo d'água.

"As inundações são históricas, difíceis de acreditar", declarou Trump ao se encontrar com socorristas na base militar de Cherry Point, Carolina do Norte, cerca de 30 quilômetros do local onde o furacão tocou terra firme na última sexta-feira.

"O que tivermos que fazer a nível federal faremos", garantiu o presidente em entrevista coletiva. "Estaremos 100%".

Trump, magnata do setor imobiliário com hotéis e clubes ao redor do mundo, aproveitou sua visita para perguntar sobre a zona de Lake Norman, perto de Charlotte, onde possui um campo de golfe. "Eu adoro esta área, eu não posso dizer o motivo, mas adoro", comentou quando uma autoridade lhe disse que a área não havia sido afetada.

Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia de acordo com as autoridades, deixando quase 40 mortos, incluindo várias crianças, e danos que poderiam chegar a bilhões de dólares. foram os estados mais atingidos pelo Florence, que causou inundações "catastróficas" de acordo com as autoridades, deixando quase 40 mortos, incluindo várias crianças, e danos que poderiam chegar a bilhões de dólares.

Florence "é um dos furacões mais poderosos e devastadores que atingiram o país", disse Trump, elogiando os mais de 20.000 agentes federais e voluntários que participaram das operações de resgate.

O presidente, que visitou o Texas no ano passado depois do furacão Harvey, e Porto Rico, devastado pelo furacão Maria, também deve ir à Carolina do Sul.

"Nós nunca esqueceremos os seus mortos, estaremos sempre ao lado de vocês", garantiu Trump, dirigindo-se às famílias das vítimas.

Nas Carolinas, onde em algumas partes choveu um metro, muitos rios transbordaram e, em alguns casos, o pico máximo de cheia esperado ainda não havia sido atingido.

"Nosso estado foi atingido no estômago, senhor presidente, e nosso pessoal ainda está cambaleando", disse Roy Cooper, governador da Carolina do Norte, onde mais de 10 mil pessoas ainda estão em abrigos.

Cooper informou a Trump que muitos agricultores perderam suas plantações, há empresas que fecharam e muitos perderam suas casas. Além disso, disse que várias estradas ainda estão inundadas e milhares de pessoas seguem sem eletricidade.

A Carolina do Norte, já afetada pelo furacão Matthew em 2016, é o estado mais devastado por Florence.

"Já enfrentamos tempestades antes em nosso estado, mas nunca uma assim", declarou Cooper, acrescentando que "temos um longo caminho a percorrer nos próximos dias, meses e até anos".

O governador ressaltou a Trump que o estado poderia se recuperar, mas precisaria de sua ajuda.

"Estamos nos preparando para enviar um monte de dinheiro para a região. Eles precisarão. Nós temos isso e forneceremos", assegurou Trump.