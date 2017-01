Trump promete novo sistema de mísseis de olho no Irã e na Coreia do Norte

16:31 · 20.01.2017 / atualizado às 16:36

Donald Trump prometeu apresentar um orçamento definindo de plano para a "reconstrução do exército" ( Foto: AFP )

Em um comunicado divulgado no site oficial da Casa Branca, o governo do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que o seu país vai submeter ao Congresso um programa de Defesa de mísseis para a proteção de ataques de países como "Irã e Coreia do Norte".

"Nosso exército precisa de cada recurso disponível para defender a América", diz o comunicado. "Não podemos permitir que outros países ultrapassem nossa capacidade militar", completa.

O republicano ainda prometeu apresentar um orçamento definindo de plano para a "reconstrução do exército" e, no comunicado, afirma que vai reformar o departamento dedicado aos veteranos norte-americanos.

"Nossas reformas vão começar com a demissão de funcionários corruptos e incompetentes do departamento, que prejudicaram nossos veteranos", diz. "Vamos modernizar a burocracia e empoderar médicos e enfermeiros para garantir que nossos veteranos recebam o melhor tratamento disponível a tempo".