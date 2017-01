Trump e Theresa May se reúnem de olho em acordos comerciais

15:08 · 27.01.2017 por Estadão Conteúdo

Líderes dos EUA e do Reino Unido se reúnem na Casa Branca. Em contraste com Trump, Theresa May é uma defensora do livre-comércio e do internacionalismo ( Foto: AFP )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta sexta-feira (27) a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, na primeira reunião do republicano com um líder estrangeiro após a posse. No topo da agenda bilateral está o comércio, no momento em que os dois líderes buscam conduzir a relação entre ambos enquanto a Inglaterra prepara-se para deixar a União Europeia (UE).

May buscará lançar as bases para um novo acordo comercial com os EUA e deve receber uma recepção calorosa de um presidente que busca reformular os laços econômicos globais do país, em busca de acordos bilaterais em vez de acordos regionais amplos. A dupla deve conceder entrevista coletiva nesta tarde.

May busca apoio para acordos de livre-comércio pelo mundo, com a intenção de mostrar que o plano de tirar o Reino Unido da UE não afetará o crescimento econômico do país. Ela deseja reforçar a relação com aliados como os EUA e construir laços com economias que crescem rapidamente, como a Índia. Em contraste com Trump, ela é uma defensora do livre-comércio e do internacionalismo.