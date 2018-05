Trump admite que advogado pagou atriz pornô para manter silêncio sobre caso

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu nesta quinta-feira (3) que seu advogado, Michael Cohen, deu dinheiro à ex-atriz de filmes adultos Stephanie Clifford, conhecida como Stormy Daniels, em outubro de 2016 para mantê-la em silêncio a respeito de um suposto encontro sexual que ela teria tido com Trump. Foi a primeira vez que o presidente mostrou seu envolvimento no caso.

De acordo com tuítes publicados nesta manhã, Trump disse que foi feito um acordo de confidencialidade para "parar as acusações extorsivas e falsas feitas por ela sobre um caso, apesar de já ter assinado uma carta detalhada admitindo que não houve um caso".

Os comentários foram feitos um dia após o republicano Rudy Giuliani, que se juntou recentemente à equipe legal de Trump, dizer que o presidente reembolsou Cohen em US$ 130 mil, cerca de R$ 455 mil. Giuliani sugeriu que Cohen fez o pagamento sem o conhecimento de Trump na época.

"O senhor Cohen, um advogado, recebeu uma quantia mensal, sem relação com a campanha, como reembolso referente a um contrato conhecido como acordo de confidencialidade", escreveu Trump no Twitter. "Antes de ter sido violado pela senhora Clifford e seu advogado, esse era um acordo privado. Dinheiro da campanha ou contribuições não foram usados nessa transação", completou.

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are.....