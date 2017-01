Tropas americanas chegam à Polônia com crescente ameaça russa na região

16:03 · 12.01.2017 / atualizado às 16:14 por Estadão Conteúdo

Soldados e veículos do exército americano começando a entrar na Polônia na manhã desta quinta-feira (12) ( Foto: AFP )

Veículos do exército americano e soldados dos EUA começaram a entrar na Polônia na manhã desta quinta-feira (12) e estão indo para Zagan, onde ficarão baseados.

Os EUA e outros países ocidentais realizaram exercícios militares no leste da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas a entrada de tropas americanas em território polonês foi o primeiro desdobramento na região feito por um aliado da Otan.

Apesar das celebrações por parte dos poloneses, que temem uma invasão russa, o movimento pode ser prejudicado em breve devido à visão pró-Kremlin do presidente eleito dos EUA, Donald Trump. A Polônia e outros países do Báltico já disseram sentir medo de crescente ameaça russa na região, devido aos conflitos com a Ucrânia.