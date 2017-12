Três turistas brasileiros ficam feridos em acidente de ônibus no México

12:21 · 20.12.2017 por Folhapress

Os três turistas brasileiros que estavam no ônibus que tombou na Riviera Maya, no México, na terça-feira (19) ficaram feridos no acidente, informou nesta quarta-feira (20) o Itamaraty.

Nenhum deles está em estado grave e todos já receberam atendimento médico, afirmou o órgão em nota. O Ministério de Relações Exteriores não divulgou o nome das vítimas, mas disse que todos estão bem e em contato com suas famílias. Também afirmou que não há brasileiros entre os mortos no acidente.

O consulado brasileiro no Estado de Quintana Roo, onde ocorreu o caso, está prestando os auxílios necessários, disse o Itamaraty. Ainda não há informação de quando os turistas retornarão ao país.

Além dos brasileiros, o veículo que tombou tinha também americanos e suecos entre seus 31 passageiros, dos quais 12 morreram, incluindo uma criança, e 18 ficaram feridos -não se sabe se algum em estado grave.

Nem o nome nem a nacionalidade dos mortos foi divulgada.

Segundo a Secretaria de Segurança de Quintana Roo, os visitantes chegaram ao país em dois cruzeiros da Royal Caribbean que aportaram na cidade de Mahahual, que fica no sul do país, a 353 de Cancún.

O grupo ia de ônibus de Mahahual para ver as ruínas maias de Chacchoben quando o veículo tomou apenas cinco quilômetros após entrar na estrada.