Três esquiadores mortos e quatro feridos em avalanches na Suíça

17:53 · 25.02.2018 por AFP

Um dos esquiadores, era uma mulher de 55 anos, que morreu instantaneamente. FOTO: AFP/Philippe Desmazes

Três esquiadores morreram e quatro ficaram feridos em várias avalanches neste fim de semana no sul da Suíça, disseram fontes policiais neste domingo (25).Dois suíços foram arrastados neste domingo à tarde por uma grande quantidade de neve que se desprendeu de uma área rochosa perto da cidade de Château d'Oex, indicou a polícia do cantão de Vaud (centro).

Um dos esquiadores, uma mulher de 55 anos, morreu instantaneamente, enquanto o outro, um homem de 61 anos, ficou ferido e foi resgatado por helicóptero. Sua vida não está em perigo, segundo a polícia. Em outra avalanche no sábado (24), quatro pessoas foram arrastadas no final do dia em Aiguille de la Tsa, no cantão de Valais (sul). Os socorristas resgataram os esquiadores, todos suíços, que foram hospitalizados. Uma mulher de 40 anos morreu no hospital.

Além disso, a polícia do cantão de Berna indicou que dois esquiadores foram surpreendidos no sábado (24) por uma avalanche em Lauenen, perto de Gstaad. Um dos dois homens, cuja idade e nacionalidade não foram especificadas, morreu no hospital.