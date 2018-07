Tremor atinge Japão e faz balançar prédios em Tóquio

09:47 · 07.07.2018 / atualizado às 11:07

Terremoto de seis pontos foi registrado neste sábado no Japão ( Reprodução )

Um terremoto atingiu o Japão, na noite deste sábado (horário local), ainda abalado por fortes temporais que já mataram 49 pessoas. O abalo sísmico foi de 6 pontos na escala Richter, segundo as primeiras informações divulgadas pela agência de notícias France Presse.

O tremor balançou alguns edifícios na capital Tóquio, mas não foi emitido nenhum alerta de tsunami, informou a agência japonesa de meteorologia. Não foram registrados, por enquanto, danos materiais nem vítimas.

Segundo a Xinhua, agência de notícias da China, o tremor ocorreu às 20h23 (horário local), na costa da província de Chiba, que fica a cerca de 40 km a sudeste de Tóquio na Baía de Tóquio, com epicentro a 50 km de profundidade.

Além do terremoto, o território japonês sofre o impacto de fortes temporais, que provocam inundações e causam vítimas. Pelo menos 49 pessoas já morreram, e outras 48 estão desaparecidas.

Os abalos sísmicos são frequentes no país asiático, onde a infraestrutura, de edifícios a pontes, já conta com sistemas de amortecimento do impacto dos temores. Isso se deve porque o Japão faz parte do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma zona de elevada instabilidade geológica por causa da presença de vulcões ativos e movimentos de placas tectônicas.

Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9, seguido por um tsunami, devastou a região de Tohoku (nordeste), deixando cerca de 19.000 mortos, ou desaparecidos, além de causar um grave acidente nuclear na usina de Fukushima.

Menos de uma hora depois do abalo sísmico, uma onda gigantesca de 20 metros de altura em alguns pontos devastou o litoral, arrastando tudo o que encontrava pela frente. Destruiu portos, casas, escolas e fábricas.

A catástrofe deixou cerca de 18.500 mortos, aos quais se somaram 3.000 pessoas falecidas posteriormente, em razão da tragédia.