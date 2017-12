Trem descarrila em ponte dos EUA e deixa mortos e feridos

14:45 · 18.12.2017 / atualizado às 17:49 por Agência Brasil

Um trem de passageiros descarrilou, nesta segunda-feira (18), em uma ponte sobre uma grande rodovia na região de Seattle, no Estado de Washington, oeste dos EUA. Segundo as autoridades, há "vários mortos e feridos", mas ainda não há informações detalhadas sobre os números.

Pelo menos dois vagões caíram na estrada e outro ficou pendurado, enquanto partes do trem ficaram espalhadas. O trem partiu de Seattle às 6h locais (12h em Brasília) e deveria chegar em Portland, no Estado vizinho do Oregon, às 9h20 (15h20 em Brasília).