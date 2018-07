Todos os 12 meninos e o treinador já resgatados de caverna na Tailândia

07:18 · 10.07.2018 / atualizado às 11:30 por AFP

Ambulância leva meninos para o hospital na Tailândia ( Foto: E Aung Thu/AFP ) Foto liberada pela Marinha Real Tailandesa em 7 de julho de 2018. Soldados da Marinha Tailandesa na caverna inundada de Tham Luang. ( Foto: ROYAL THAI NAVY / AFP )

As equipes de emergência resgataram nesta terça-feira, 10, os últimos 4 meninos e o treinador da caverna Tham Luang na Tailândia, onde estavam preso há duas semanas. Uma equipe de mergulhadores especializados e auxiliados por elementos de elite da marinha tailandesa conduz as operações que foram meticulosamente planejadas.

Entre os túneis inundados e estreitos por onde têm de passar, o percurso é longo e cheio de obstáculos. Segundo Narongsak Osottanakorn, chefe da célula de crise, as equipes de resgate esperavam retirar os últimos sobreviventes ainda nesta terça, o que de fato ocorreu. Ele informou ainda que um médico e três membros da Marinha tailandesa que estão com o grupo desde sua localização, na semana passada, também devem sair da caverna.

"Os oito meninos já hospitalizados estão em bom estado, não têm febre", disse à imprensa Jesada Chokedamrongsuk, secretário permanente do ministério da Saúde, no hospital Chiang Rai. "Todos estão em bom estado mental", acrescentou Chiang Rai. Esta foi a informação mais concreta sobre o estado de saúde dos jovens anunciada até o momento.

Os meninos foram submetidos a vários exames (sangue, raio X). Dois jovens, que apresentavam sintomas de pneumonia, receberam antibióticos e estão bem, revelou o secretário. Todos permanecerão em observação no hospital durante uma semana.

A Tailândia acompanha a saga dos 12 menores de idade (de 11 a 16 anos), membros de um time de futebol, e de seu treinador de 25 anos, que ficaram presos na caverna em 23 de junho com o aumento do nível da água. O drama também é acompanhado em todo mundo: centenas de jornalistas estrangeiros estão na região da caverna e os meninos receberam mensagens de apoio de várias celebridades. As chuvas aumentam a pressão para o resgate dos últimos quatro jovens e de seu técnico.

Os meninos, do time "Javalis Selvagens", passaram nove dias na caverna até que dois mergulhadores britânicos conseguiram localizar o grupo, na segunda-feira da semana passada. Abatidos, os jovens estavam em uma rocha a mais de quatro quilômetros da entrada da caverna.

Após a localização, as equipes de resgate examinaram todas as soluções possíveis, desde a perfuração de túneis nas montanhas até a possibilidade, descartada, de aguardar por várias semanas pelo fim da temporada de monção.

Com a ameaça de mais chuva e o nível reduzido de oxigênio na galeria em que o grupo encontrou refúgio, as autoridades decidiram no domingo iniciar o resgate.