Theresa May recebe partido irlandês para firmar acordo sobre governo

10:35 · 13.06.2017 por Estadão Conteúdo

May apostou em uma eleição antecipada para alargar a base, mas o efeito foi contrário ( Foto: AFP )

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, deve se encontrar nesta terça-feira com a líder do Partido Democrático Unionista (DUP, na sigla em inglês), o partido da Irlanda do Norte que pode dar aos conservadores um governo de minoria após o resultado eleitoral da semana passada.

May apostou em uma eleição antecipada na tentativa de alargar a base aliada no Parlamento. No entanto, os eleitores britânicos reduziram o número de cadeiras dos "tories", retirando deles a capacidade de governarem sozinhos o país.

A aliança com o partido liderado por Arlene Foster, no entanto, tem seus riscos. Entre eles, o acordo arrisca complicar a frágil paz na Irlanda do Norte, onde os governos britânico e irlandês agem como mediadores imparciais entre os grupos católicos e protestantes. O DUP é o partido protestante.

O acordo também deve ter impactos significativos sobre o Brexit, elevando a possibilidade de que May tenha que perseguir uma relação mais próxima da União Europeia do que a defendida antes da eleição.

O DUP, que recebeu dez assentos nesta eleição, é um partido socialmente conservador que apoia a separação da UE mas deseja manter uma fronteira "sem fricção" com a República da Irlanda após o processo.

Este objetivo pode ser incompatível com as promessas anteriores de May, que incluem a saída do livre mercado ou do princípio de livre circulação na região.

O DUP também defende outros temas que vão de encontro com as pretensões conservadoras, como o fim dos cortes nos serviços públicos.

A Irlanda do Norte não tem um governo desde fevereiro, quando Sinn Féin, o partido católico que deseja a unificação com o país ao sul, deixar do governo de coalizão com o DUP.