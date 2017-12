Tempestade tropical já deixou 133 mortos no sul das Filipinas

08:23 · 23.12.2017 / atualizado às 08:26 por AFP

A tempestade causou inundações e deslizamentos de terra - MANMAN DEJETO / AFP

Ao menos 133 pessoas morreram durante a passagem da tempestade tropical Tembin que atinge o sul das Filipinas desde a sexta-feira (22), e as equipes de resgate buscavam neste sábado (23) dezenas de desaparecidos.

O número de mortos não para de aumentar. Os últimos números fornecidos pela polícia incluem 36 vítimas cujos corpos foram recuperados neste sábado (23) no rio Salog, na ilha de Mindanao.

A tempestade causou inundações e deslizamentos de terra.

De acordo com um responsável da polícia da cidade de Sapad, Rando Salvacion, os corpos recuperados no Salog vieram da localidade de Salvador. As autoridades locais disseram que recuperaram 17 outros corpos, mais a montante.

Sapad e Salvador estão localizadas na província de Lanao del Norte, no noroeste da ilha, uma dos mais afetadas pela tempestade Tembin.

As Filipinas são atingidas anualmente por cerca de 20 tufões e tempestades, mas Mindanao, a grande ilha do sul com cerca de 20 milhões de habitantes, é geralmente poupada.